Mercato : Mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais !

‎Le Stade Rennais voit l’une de ses pistes offensives du mercato se compliquer sérieusement au fil des jours. Selon les informations de Bild, la concurrence s’intensifie autour de Mohamed Amoura, au point de remettre en question les ambitions rennaises sur ce dossier.

‎Mercato Stade Rennais : ça se complique pour Mohamed Amoura

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‎Le mercato estival réserve déjà son lot de rebondissements pour le Stade Rennais. Alors que le club breton réfléchit à renforcer le secteur offensif de Franck Haise, la piste menant à Mohamed Amoura prend une tournure bien moins favorable. L’international algérien suscite un intérêt grandissant sur le marché européen.

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‎D’après Bild, Benfica Lisbonne et Everton ont relancé leur intérêt pour l’attaquant de Wolfsburg. Si aucune proposition officielle n’a encore été formulée, le club allemand s’attend à recevoir des offres dans les prochaines semaines. Une évolution qui réduit considérablement la marge de manœuvre rennaise.

‎Une concurrence qui redistribue toutes les cartes

‎L’intérêt de Benfica n’a rien d’une surprise. Le club portugais suivait déjà Mohamed Amoura l’été dernier et avait tenté de convaincre Wolfsburg avec une offre particulièrement ambitieuse. Cette fois, le contexte semble plus favorable à une négociation, le club allemand étant davantage disposé à envisager un départ.

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‎Everton reste également très attentif à la situation de l’attaquant. Face à deux clubs disposant d’arguments financiers solides et d’une forte visibilité européenne, le Stade Rennais risque d’avoir bien du mal à s’imposer. Plus les prétendants se multiplient, plus le dossier devient complexe.

‎Un revers qui pourrait accélérer le mercato rennais

‎Si cette piste venait définitivement à s’éloigner, les dirigeants bretons seraient contraints d’accélérer leurs recherches afin de ne pas perdre un temps précieux. Le recrutement d’un avant-centre figure parmi les priorités du club, qui souhaite offrir davantage de solutions offensives à Franck Haise.

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‎Malgré une saison perturbée par une blessure, Amoura a conservé une belle cote grâce à ses huit buts et trois passes décisives en Bundesliga. Ces statistiques continuent d’attirer plusieurs formations européennes, ce qui explique pourquoi la bataille autour de son avenir s’annonce particulièrement intense.

‎Rennes ne doit pas céder à la précipitation

‎Sur le papier, Mohamed Amoura possède le profil capable d’apporter vitesse, percussion et efficacité à l’attaque rennaise. Mais un mercato se gagne rarement sur un seul nom. Lorsque plusieurs grands clubs entrent dans la danse, les prix grimpent rapidement et les négociations deviennent plus délicates.

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‎Le Stade Rennais aurait donc tout intérêt à conserver plusieurs options crédibles plutôt que de s’entêter dans une course devenue très disputée. Comme le rappelle Bild, les prochaines semaines seront décisives. Elles diront si Rennes peut encore croire à ce dossier ou s’il devra définitivement tourner la page pour concentrer ses efforts sur une autre cible.