ASSE : Le mercato n’est pas fini, 2 nouvelles arrivées en vue

‎L’ASSE poursuit activement son mercato malgré cinq recrues déjà officialisées, preuve que le chantier est encore loin d’être achevé. Alors que Ian Cathro affine son projet sportif, deux renforts supplémentaires figurent désormais en tête des priorités stéphanoises.

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‎Le mercato de l’AS Saint-Étienne entre dans une nouvelle phase. Après avoir consolidé plusieurs secteurs de son effectif, les dirigeants ne comptent pas lever le pied. D’après Peuple Vert, la direction, avec le soutien de Kilmer Sports Ventures, a validé les dernières demandes formulées par Ian Cathro afin de finaliser son groupe.

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‎Les Verts concentrent désormais leurs efforts sur deux postes bien identifiés : un latéral gauche et un attaquant de pointe. L’objectif n’est pas de multiplier les recrues, mais d’apporter des profils capables d’élever le niveau de concurrence et d’offrir davantage de solutions tactiques à l’entraîneur écossais.

‎Cathro veut un effectif calibré pour son projet

‎Depuis son arrivée, Ian Cathro travaille en étroite collaboration avec la cellule de recrutement. Chaque piste étudiée répond à une logique précise : construire une équipe cohérente avec son identité de jeu plutôt que d’accumuler les signatures sans véritable ligne directrice.

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‎Le besoin d’un spécialiste du couloir gauche répond à une volonté de sécuriser ce secteur tout en offrant davantage de possibilités offensives. Quant au futur avant-centre, il devra apporter de la présence dans la surface, mais aussi participer au jeu collectif, un aspect essentiel dans la philosophie du nouveau coach.

‎Deux recrues qui peuvent tout changer

‎Si ces deux opérations aboutissent rapidement, l’AS Saint-Etienne abordera la saison de Ligue 2 avec un effectif quasiment complet. Cela offrirait au staff plusieurs semaines précieuses pour développer les automatismes avant les premiers rendez-vous officiels. ‎

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Sauf départ majeur ou opportunité exceptionnelle sur le marché, ces deux arrivées pourraient représenter les derniers ajustements de l’été. Une stabilité recherchée par le club afin d’éviter les bouleversements de dernière minute et de se concentrer pleinement sur les ambitions sportives.

🚨 Après les cinq premières recrues, l’#ASSE veut recruter un latéral gauche et un attaquant de pointe.



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‎Une stratégie plus réfléchie que spectaculaire

‎Loin des mercatos marqués par les coups d’éclat, Saint-Etienne semble privilégier une approche méthodique. Le club cherche avant tout des joueurs capables de s’intégrer rapidement au collectif plutôt que des noms destinés à faire les gros titres. ‎Cette stratégie apparaît cohérente. En Ligue 2, la régularité et la solidité d’un groupe font souvent la différence sur une saison entière.

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Si les profils ciblés répondent réellement aux attentes de Cathro, Saint-Étienne pourrait disposer d’un effectif suffisamment équilibré pour se mêler à la lutte pour les premières places. Les prochaines semaines seront donc déterminantes pour transformer ces intentions en véritable atout sportif.