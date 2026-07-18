Mercato PSG : Urgent ! Du nouveau pour Ferran Torres

‎Ferran Torres voit son avenir alimenter de nouvelles spéculations alors que le PSG suit toujours sa situation avec attention. Aux dernières nouvelles, un contexte financier particulier au FC Barcelone pourrait rebattre les cartes dans ce dossier durant les prochaines semaines.

‎Mercato PSG : Le Barça temporise pour Ferran Torres, Paris observe en silence

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‎Le nom de Ferran Torres continue de circuler avec insistance du côté du PSG. En quête d’un nouvel atout offensif après le départ de Gonçalo Ramos, le champion de France multiplie les pistes sans précipitation. L’international espagnol, actuellement concentré sur la finale de la Coupe du monde 2026 avec la Roja, fait partie des profils appréciés par Luis Enrique.

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‎D’après le quotidien espagnol AS, aucun contact officiel n’a encore été établi entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. En revanche, l’intérêt parisien est bien identifié, tandis que les dirigeants catalans préfèrent repousser toute discussion concernant une prolongation de contrat.

‎Les finances catalanes changent la donne

‎Si le dossier n’avance pas encore, c’est avant tout pour des raisons économiques. Toujours selon AS, le FC Barcelone souhaite différer les négociations avec Ferran Torres jusqu’au mois de septembre afin de gérer d’autres priorités sur le marché des transferts. ‎Le club blaugrana doit notamment composer avec les contraintes du fair-play financier.

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Une éventuelle prolongation entraînerait également le versement d’une somme évaluée à 7 millions d’euros à Manchester City, une dépense que les dirigeants souhaitent éviter de traiter immédiatement. Avant cela, Barcelone entend finaliser plusieurs opérations et inscrire ses nouvelles recrues.

‎Une fenêtre de tir qui pourrait s’ouvrir

‎Cette attente pourrait offrir une véritable opportunité au PSG. Tant que la situation contractuelle de Ferran Torres reste en suspens, la porte n’est pas totalement fermée à une offensive parisienne si les circonstances évoluent.

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Le joueur dispose désormais de plusieurs options : patienter jusqu’à l’arrivée d’une offre de prolongation du Barça ou envisager un nouveau défi dans un championnat qu’il ne connaît pas encore. Rien n’est acté, mais le temps pourrait devenir un allié précieux pour le club de la capitale.

Le Paris SG joue la carte de la patience

De son côté, le PSG adopte la bonne stratégie dans ce dossier. Se précipiter ferait grimper les exigences financières d’un FC Barcelone toujours capable de revoir ses plans au dernier moment. En restant attentif sans brûler les étapes, Paris conserve une position favorable.

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‎Ferran Torres représente un profil compatible avec les exigences de Luis Enrique grâce à sa polyvalence, sa mobilité et son expérience du très haut niveau. Toutefois, la priorité du club doit rester la maîtrise de ses investissements. Si Barcelone demeure sous pression financière, les semaines à venir pourraient transformer un simple intérêt en véritable opportunité de mercato.