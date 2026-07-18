Mercato PSG : Grosse mise au point sur le cas Barcola !

‎L’avenir de Bradley Barcola au PSG reste incertain alors que son nom continue d’alimenter les spéculations du mercato estival. Entre l’intérêt grandissant de Liverpool et les révélations de Fabrizio Romano, le dossier prend une tournure qui mérite d’être clarifiée.

‎Mercato PSG : Barcola garde le flou sur son avenir

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‎À Paris, le cas Bradley Barcola n’a rien d’un simple bruit de mercato. Malgré un contrat qui le lie au PSG jusqu’en 2028, l’ailier français fait l’objet d’une attention particulière en interne comme sur le mercato. Depuis plusieurs semaines, les rumeurs se multiplient, alimentées par l’intérêt de plusieurs grands clubs européens.

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‎Interrogé au début du mois de juillet pendant la Coupe du monde, le principal intéressé avait préféré rester prudent. « Mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas », avait déclaré l’international français. Une sortie qui n’a pas calmé les spéculations, bien au contraire, puisqu’elle laisse la porte ouverte à tous les scénarios.

‎Une réunion décisive avant toute décision

‎Selon les informations dévoilées par Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube, aucune prolongation de contrat n’est actuellement en discussion entre le PSG et Bradley Barcola. En revanche, une rencontre entre le joueur, son entourage et les dirigeants parisiens doit permettre de faire le point sur la suite de leur collaboration.

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« Barcola va rencontrer ses agents et ses agents vont parler avec le PSG. Mais il n’y a pas de négociation pour une prolongation et un départ reste possible en cas de très grosse offre. Départ possible ? Oui, mais seulement si un club vient avec beaucoup d’argent. Et Liverpool le sait très bien. Et Liverpool reste intéressé par le joueur donc il faut désormais attendre de voir ce qu’il se passera », explique-t-il. Une déclaration qui confirme que Paris ne ferme aucune porte, mais entend défendre fermement ses intérêts.

Liverpool en embuscade, Arsenal change de cible

‎Le club le plus insistant dans ce dossier reste Liverpool. Les Reds suivent depuis longtemps le profil explosif de Bradley Barcola et surveillent attentivement l’évolution de sa situation au PSG. De son côté, Arsenal semble désormais avoir réorienté ses priorités sur un autre ailier. ‎Là encore, Fabrizio Romano s’est montré catégorique :

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« Liverpool reste très intéressé par Bradley Barcola. Arsenal, pour le moment, ne négocie pas pour Barcola. Ils n’ont pas de discussions. Et le joueur qu’Arsenal veut ajouter à son équipe au poste d’ailier est, selon mes informations, toujours Morgan Rodgers. » Cette mise au point réduit considérablement le nombre de prétendants crédibles et place Liverpool en première ligne si une opportunité venait à se présenter.

Le Paris SG garde encore la main

‎À ce stade, rien n’indique que le départ de Bradley Barcola soit acté. Les informations disponibles montrent surtout qu’une réflexion est en cours et que le PSG conserve une position de force grâce à un contrat longue durée. Sans offre exceptionnelle, le champion de France n’a aucune obligation de vendre l’un de ses joueurs les plus prometteurs. ‎Le véritable enjeu sera désormais sportif.

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Si Luis Enrique offre à Barcola un rôle plus important lors des grands rendez-vous, le dossier pourrait rapidement se refermer. En revanche, si le sentiment de frustration persiste et qu’une proposition financière majeure arrive sur le bureau des dirigeants parisiens, Liverpool pourrait bien passer à l’offensive. Une chose est certaine : les prochaines semaines s’annoncent déterminantes pour l’avenir de l’international français.