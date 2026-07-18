Mercato ASSE : Partir ou rester ? Larsonneur a choisi

Gautier Larsonneur a tranché au sujet de son avenir à l’ASSE et son choix a de surprendre ceux qui l’imaginaient déjà sur le départ après les bouleversements vécus à Saint-Etienne. Le gardien de 29 ans préfère relever le défi plutôt que de tourner la page.

‎Mercato ASSE : Larsonneur fait un choix fort malgré un contexte délicat

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‎Dépossédé du brassard de capitaine de l’AS Saint-Etienne, Gautier Larsonneur aurait pu considérer ce changement comme un signal qui annonce la fin de son aventure stéphanoise. Pourtant, la réalité est tout autre. D’après Peuple Vert, le portier ne nourrit aucune volonté de quitter le club malgré une situation devenue plus complexe.

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‎Le gardien aurait même adopté une attitude radicalement opposée aux spéculations du mercato. Conscient que sa dernière saison n’a pas répondu à ses propres exigences, il aurait décidé de repartir sur de nouvelles bases. Son objectif est clair : reconquérir pleinement sa place en faisant parler le travail plutôt que les discours.

‎Une concurrence qui redistribue toutes les cartes

‎L’arrivée de Mamour Ndiaye change forcément les équilibres dans la hiérarchie des gardiens. Considéré comme un grand espoir sénégalais, le nouveau venu débarque avec l’ambition de bousculer l’ordre établi. Ian Cathro dispose désormais donc de deux profils compétitifs pour un seul poste. ‎Dans ce contexte, Larsonneur aurait choisi de répondre sur le terrain.

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Peuple Vert explique que l’ancien capitaine souhaite multiplier les efforts au quotidien, en affichant une implication irréprochable à l’entraînement. Une manière d’envoyer un message fort au staff tout en démontrant qu’il n’a rien perdu de son envie de défendre les cages stéphanoises.

‎Une bataille qui pourrait marquer toute la saison

‎Cette rivalité promet d’animer les prochains mois. Larsonneur possède une solide expérience et une forte personnalité, tandis que Mamour Ndiaye arrive avec une confiance affirmée et une réelle volonté de s’imposer rapidement. ‎Cette compétition interne pourrait profiter à l’ASSE si elle reste tournée vers l’intérêt collectif.

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Mais Peuple Vert souligne également qu’un départ du gardien à l’issue de la saison 2026-2027 demeure une possibilité. Les prochains mois seront donc déterminants pour la suite de son parcours.

‎Larsonneur mise sur la résilience, un pari qui peut tout changer

Cette décision illustre avant tout le caractère de Gautier Larsonneur. Beaucoup de joueurs auraient choisi un nouveau défi après avoir perdu le capitanat. Lui semble privilégier la remise en question et le mérite sportif. ‎Ce choix ne garantit pas qu’il conservera sa place de numéro un, mais il renforce son image de compétiteur.

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Dans un mercato où les départs sont souvent privilégiés à la moindre difficulté, cette volonté de se battre jusqu’au bout pourrait finalement devenir son plus bel argument. Si cette dynamique se confirme, l’AS Saint-Etienne pourrait tirer profit d’une concurrence saine et voir son dernier rempart retrouver son meilleur niveau.