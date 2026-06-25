Ça chauffe à l’OM : Hojbjerg bloque une vente en or !

L’avenir de Pierre-Emile Hojbjerg se précise. Le milieu de terrain de l’OM a une priorité pour la suite de sa carrière au détriment de sa direction.

Mercato OM : L’Italie ou le Golfe, Pierre-Emile Hojbjerg fait son choix

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L’Olympique de Marseille n’en a pas terminé avec ses tracas financiers. Son déficit de plus de 100 millions d’euros l’oblige à vendre cet été. Les joueurs de l’OM ont conscience de cette nécessité. Et ils n’hésitent plus à dicter leurs propres conditions. Certains privilégient leur carrière personnelle au détriment des exigences de l’OM.

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Ils refusent parfois des opportunités lucratives. C’est notamment le cas de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu de terrain de l’OM a des touches dans le Golfe. La direction marseillaise pourrait en tirer profit afin de boucler une vente en or. Surtout que les clubs venant du Golfe sont réputés pour leurs propositions démesurées. Sauf que le capitaine danois affiche une ambition différente.

RMC Sport le confirme, Pierre-Emile Hojbjerg privilégie jusqu’ici un départ vers l’Italie. Cette destination semble davantage correspondre à ses aspirations sportives. Son choix place l’Atalanta Bergame en position idéale. Le club italien serait très intéressé par son profil expérimenté.

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Pour l’heure, aucune offre formelle n’a été déposée. Même si la détermination de Hojbjerg à rejoindre la Serie A reste inébranlable. Les négociations entre les différentes parties devraient vite s’intensifier.