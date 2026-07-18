Mercato : C’est officiel ! L’OM boucle un transfert à 1,5M€

L’OM enregistre un nouveau mouvement important sur le mercato avec le départ officialisé de Pierre-Emerick Aubameyang vers le Deportivo La Corogne. Une opération évaluée à 1,5 million d’euros.

‎Mercato OM : Un chapitre se referme sur la Canebière

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‎L’histoire entre Pierre-Emerick Aubameyang et l’Olympique de Marseille prend fin, seulement un an après le retour de l’attaquant gabonais. Malgré une saison convaincante sur le plan individuel, l’avant-centre de 37 ans s’engage officiellement avec le Deportivo La Corogne, qui a annoncé sa signature jusqu’en juin 2028.

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« Le RC Deportivo accueille Pierre-Emerick Aubameyang (…), qui devient la nouvelle vedette du club après avoir signé jusqu’en juin 2028 (…) Avec son arrivée, le RC Deportivo intègre à son équipe un attaquant de renommée mondiale, dont l’expérience, le talent de buteur et le leadership renforceront le projet bleu et blanc », peut-on lire dans le communiqué du club espagnol.

‎Pourquoi Marseille a laissé filer son buteur

‎Sur le terrain, Aubameyang a pourtant répondu présent. Avec 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues, il a souvent porté l’attaque marseillaise, notamment pendant l’absence prolongée d’Amine Gouiri. Son rendement sportif ne faisait donc pas débat. ‎En revanche, la situation financière de l’OM a pesé lourd dans la balance.

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Privé de Ligue des champions et confronté à la nécessité d’équilibrer ses comptes, le club a accepté un transfert correspondant à la clause prévue dans le contrat du joueur. Selon les informations de Foot Mercato, cette indemnité s’élève à 1,5 million d’euros. Bruno Genesio avait d’ailleurs reconnu cette réalité en expliquant avoir « pris acte des contraintes et du contexte » qui entourent le club.

‎Une vente qui ouvre de nouvelles perspectives

‎Ce départ libère une place importante dans l’effectif marseillais, mais aussi une partie de la masse salariale. Les dirigeants disposent désormais d’une marge de manœuvre supplémentaire pour poursuivre leur recrutement et remodeler le secteur offensif.

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‎Du côté du Deportivo, l’opération est perçue comme un véritable coup de prestige. Aubameyang connaît déjà le football espagnol après son passage remarqué au FC Barcelone, un élément qui devrait faciliter son adaptation et lui permettre d’apporter rapidement son expérience.

‎Un choix dicté par la raison plus que par le sportif

‎À première vue, céder un joueur aussi influent peut surprendre. Pourtant, cette décision reflète davantage les impératifs économiques que des considérations purement sportives. Marseille sacrifie un leader offensif pour retrouver un équilibre financier indispensable à la poursuite de son projet.

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‎Le montant de 1,5 million d’euros peut sembler modeste au regard du palmarès et de l’apport du Gabonais. Mais dans le contexte actuel de l’OM, cette vente apparaît comme un compromis assumé. Reste désormais aux dirigeants marseillais à transformer cette économie en une opportunité de renforcer intelligemment leur effectif.