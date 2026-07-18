Mercato OM : Nouvelles révélations sur le départ de Greenwood

‎‎Mason Greenwood n’a pas seulement changé de club cet été. Son départ de l’OM vers Fenerbahçe s’est accompagné de choix forts, longtemps restés dans l’ombre. Les confidences d’un dirigeant du club turc éclairent les coulisses d’un transfert bien plus complexe qu’il n’y paraît.

Mercato OM : Les dessous d’un transfert plus compliqué que prévu

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‎L’Olympique de Marseille a bouclé une opération majeure en cédant Mason Greenwood à Fenerbahçe pour un montant annoncé de 40 millions d’euros hors bonus. Si l’officialisation a rapidement fait les gros titres, les négociations ont été bien plus laborieuses que ne l’imaginait le grand public.

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‎Interrogé sur les coulisses de ce dossier, Cihan Kamer, membre du conseil d’administration de Fenerbahçe, a livré des explications relayées par Foot Mercato. Le dirigeant a reconnu que « le transfert de Greenwood a été semé d’embûches », avant d’ajouter que « les transferts de stars sont souvent longs et complexes ». Une manière de souligner que plusieurs obstacles ont retardé la conclusion de l’opération.

‎Les sacrifices qui ont tout changé pour Greenwood

‎Selon les révélations du responsable turc, la volonté du joueur a pesé très lourd dans l’issue des discussions. Malgré plusieurs difficultés rencontrées au cours des négociations, Greenwood aurait choisi de privilégier son projet sportif afin de rejoindre Istanbul.

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Cihan Kamer affirme que l’international anglais « a fait de nombreux sacrifices concernant un contrat qui lui offrait bien plus qu’auparavant ». Il précise également que « c’est grâce à sa position que ce transfert a pu avoir lieu ». Ces déclarations montrent que le dossier ne s’est pas résumé à un simple accord financier entre les deux clubs.

Un départ à compenser pour Marseille

‎Ce transfert marque la fin d’un chapitre important pour l’OM. En récupérant une indemnité conséquente, le club phocéen dispose désormais d’une marge financière supplémentaire pour poursuivre son mercato et renforcer plusieurs secteurs de l’effectif. ‎Du côté de Fenerbahçe, Greenwood n’a pas caché son enthousiasme.

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L’attaquant de 24 ans s’est dit très heureux d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, tout en affichant déjà son ambition de s’imposer sous ses nouvelles couleurs. L’Olympique de Marseille, de son côté, devra désormais compenser le départ de l’un de ses principaux atouts offensifs.

‎Greenwood a privilégié son projet avant tout

‎Au-delà du montant du transfert, cette opération rappelle qu’un mercato ne se joue pas uniquement autour des chiffres. La détermination du joueur peut parfois faire basculer une négociation que beaucoup imaginaient impossible. ‎Les propos de Cihan Kamer laissent penser que Greenwood avait fait de Fenerbahçe sa priorité.

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En acceptant des concessions contractuelles pour faciliter son arrivée, l’ancien Marseillais envoie un message clair : à ce stade de sa carrière, le choix du projet sportif semble avoir pesé davantage que les considérations financières. Un élément qui éclaire d’un jour nouveau les véritables raisons de son départ de l’OM.