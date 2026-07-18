Mercato FC Nantes : Tout est OK, un nouveau crack arrive à Nantes  

Un autre crack se rapproche du FC Nantes. Vincent Marchetti va rejoindre les Canaris dans les prochains jours.

Mercato FC Nantes : Vincent Marchetti attendu à Nantes

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Le mercato du FC Nantes s’accélère. Les Kita touchent enfin au but pour finaliser leur sixième renfort estival. Alors que l’arrivée de Mathieu Cafaro est désormais bouclée, les dirigeants s’apprêtent à signer un autre joueur du Paris FC. Il s’agit de Vincent Marchetti.

Cette nouvelle recrue confirme les ambitions du club. Les Canaris enchaînent les signatures après avoir déjà recruté Maxime Dupé, Willity Younoussa, Lucas Perrin et Killian Corredor. Libéré de son contrat par le club parisien, Cafaro ouvre la voie à son coéquipier. Marchetti devrait lui emboîter le pas, scellant ainsi un double coup sur le marché des transferts.

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Les discussions progressent bien. Sur le réseau social X, le journaliste de Ouest-France David Phelippeau a vendu la mèche concernant l’avenir du milieu de terrain. Interrogé par un supporter sur d’éventuelles arrivées avant les départs, l’expert du FC Nantes a répondu. « On verra, à suivre, Vincent Marchetti je pense. Ça bosse… », a-t-il dit.

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Cette déclaration confirme le travail intense des recruteurs du FC Nantes sur la piste de l’ancien Ajaccien. Le dénouement est imminent. Selon les informations de Ouest-France, Vincent Marchetti s’apprête à résilier son bail avec le Paris FC pour s’engager librement chez les Jaune et Vert. Le joueur de 28 ans devrait parapher un contrat de deux saisons en faveur du club des bords de l’Erdre. Nantes s’offre ainsi un renfort d’expérience à moindres frais pour animer son entrejeu.