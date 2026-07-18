Mercato OM : C’est terminé, un top joueur déchire l’offre de Marseille  

Annoncé parmi les pistes de l’OM ces dernières semaines, Ilan Kebbal, le milieu offensif du Paris FC ne devrait finalement pas rejoindre le club phocéen.

Mercato OM : Ilan Kebbal s’éloigne de Marseille

La suite après cette publicité

Ilan Kebbal ne signera pas à l’OM cet été. L’information circulait comme une rumeur insistante, mais le milieu offensif du Paris FC n’intégrera pas l’effectif de Bruno Genesio. La raison est purement financière.

Né à Marseille, le joueur a encore mis tout le monde d’accord la saison dernière. Après avoir grandement aidé le club parisien à monter dans l’élite, il sort d’une saison remarquable en Ligue 1. À deux ans de la fin de son contrat, un transfert estival reste d’actualité. Mais Marseille ne va pas l’accueillir. Si l’international algérien quitte le club de la famille Arnault, ce sera pour l’Angleterre.

Lire aussi : Mercato : C’est officiel ! L’OM boucle un transfert à 1,5M€

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce phénomène algérien ?

La Premier League lui fait déjà les yeux doux, alors que Marseille jette l’éponge, incapable d’assumer ses exigences salariales. Au Paris FC, le joueur touche un salaire mensuel de 200 000 euros. En France, de tels émoluments freinent plusieurs clubs de l’élite, y compris l’Olympique de Marseille désormais.

L’horizon parisien s’est d’ailleurs éclairci pour le milieu de terrain. Antoine Kombouaré, parfois dur avec lui, a quitté le club. Le nouvel entraîneur, Liam Rosenior, considère au contraire le natif de Marseille comme une pièce maîtresse de son projet de jeu.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : L’AC Milan prend position pour Højbjerg !

Mercato OM : Nouvelles révélations sur le départ de Greenwood

À voir

Mercato FC Nantes : Tout est OK, un nouveau crack arrive à Nantes

Rosenior a affronté Kebbal la saison dernière lorsqu’il dirigeait Strasbourg. Impressionné, il a indiqué qu’il veut le garder pour la saison prochaine. C’est un top joueur dont le style correspond à ses idées. Ces compliments appuyés font réfléchir le meneur de jeu. S’il choisit de rester, il sait qu’il sera au centre du projet parisien. Actuellement en pleine réflexion, l’international algérien évalue ses options pour l’avenir. Mais il ne viendra pas sur la Canebière.