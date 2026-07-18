Mercato : C’est fait, le PSG dompte Monaco pour Akliouche !

Désireux d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique la saison prochaine, Maghnes Akliouche voit le PSG se rapprocher sérieusement d’un accord avec l’AS Monaco pour son transfert sur ce mercato estival.

Mercato PSG : Une offre de 50M€ qui fait plier Monaco pour Akliouche

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Après plusieurs semaines d’intenses négociations, le Paris Saint-Germain se rapproche de son premier gros coup de l’été. Sauf énorme revirement de dernière minute, Maghnes Akliouche va quitter les rangs de l’AS Monaco pour s’engager avec le PSG dans le cadre d’un transfert retentissant.

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D’après les dernières informations de Média Foot, les dirigeants parisiens seraient passés à la vitesse supérieure dans ce dossier en dégainant une troisième offre officielle. Une proposition impliquant une base fixe de 50 millions d’euros plus des bonus, qui a fait craquer Thiago Scuro et la direction du club de la Principauté.

Selon la source francilienne, « les deux clubs règlent actuellement les ultimes détails administratifs, d’une opération qui devrait être officialisée très rapidement. » Une tendance confirmée par Fabrizio Romano. Le journaliste italien assure que Luis Campos et Thiago Scuro seraient entrés dans des négociations avancées pour le transfert de Maghnes Akliouche, déterminé à rejoindre le double champion d’Europe.

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D’ailleurs, il aurait déjà dit oui à un contrat de cinq ans dans la capitale, soit jusqu’en juin 2031. Toujours selon le spécialiste mercato, la direction du Paris SG serait très confiante pour boucler rapidement ce transfert. De son côté, le quotidien L’Équipe rapporte que le Paris Saint-Germain est proche d’un accord avec l’AS Monaco pour boucler cette opération.

« Maghnes Akliouche est attendu en France en début de semaine. Les positions entre le PSG et l’AS Monaco se sont rapprochées ces derniers jours et l’opération est proche d’être finalisée », assure le journal sportif.

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