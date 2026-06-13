Mercato OM : Grégory Lorenzi fixé sur le prix de Ilan Kebbal

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Cible estivale de Grégory Lorenzi pour renforcer le secteur offensif de l’OM, l’ailier droit du Paris FC, Ilan Kebbal, pourrait être disponible cet été contre un montant relativement abordable pour le club phocéen.

OM Mercato : Kebbal a pris une décision radicale pour son avenir

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Courtisé par l’OM à l’approche du mercato estival, Ilan Kebbal voudrait absolument rejoindre l’OM cet été. Sous la houlette de Grégory Lorenzi, qui devrait, sauf énorme retournement de situation, devenir le nouveau directeur sportif de l’OM, le club olympien devrait surtout miser sur des joueurs francophones et connaissant parfaitement la Ligue 1 lors du prochain mercato estival.

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Dans cette optique, les nouveaux dirigeants marseillais suivraient notamment de près la situation du milieu offensif du Paris FC, Ilan Kebbal, selon l’Insider de l’OM, Adammser. Natif de Marseille, l’international algérien verrait d’un bon oeil un retour dans la cité phocéenne cet été.

Une information confirmée sur Twitter par La Tribune Olympienne, qui affirme même que le joueur de 27 ans n’aurait qu’une seule priorité pour son avenir cet été : porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Auteur de 9 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison, Ilan Kebbal pourrait ainsi renforcer l’effectif marseillais la saison prochaine. À condition que l’OM mette la main à la poche.

Le Paris FC réclame entre 10 et 15M€

Pour renforcer son attaque cet été et combler notamment le probable départ de Mason Greenwood, l’OM se serait intéressé par l’ailier droit du Paris FC, Ilan Kebbal. L’intérêt entre le club olympien et l’international algérien serait d’ailleurs réciproque, puisque ce dernier serait ouvert à un départ vers Marseille et en aurait même fait sa priorité pour ce mercato estival.

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Capable d’évoluer à plusieurs postes sur le front de l’attaque, mais aussi dans un rôle de meneur de jeu, l’ancien joueur du Stade de Reims séduit par sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les trente derniers mètres.

Des qualités qui pourraient en faire une option intéressante pour renforcer l’effectif marseillais la saison prochaine. Dans une vidéo YouTube, La Tribune Olympienne a confirmé l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour le numéro 10 du club parisien.

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Le suiveur du club phocéen estime qu’un transfert pourrait être conclu pour un montant compris entre 10 et 15 millions d’euros, soit une somme proche de sa valeur marchande actuelle estimée à 12 millions d’euros par Transfermarkt.