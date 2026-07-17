Mercato : Le Stade Rennais accélère pour une machine à but  

Les dirigeants du Stade Rennais négocient un gros deal en Italie. Un ancien redoutable buteur de Ligue 1 pourrait poser ses valises au Roazhon Park cet été.

Mercato Stade Rennais : Jonathan David vers Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais poursuit son mercato XXL. Le club breton viserait désormais un renfort solide : Jonathan David. C’est une piste très coûteuse que les dirigeants rennais exploreraient pour offrir un nouvel atout offensif au coach Franck Haise et à leur projet.

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, un club de Ligue 1 s’est récemment renseigné sur la situation de Jonathan David. Arrivé libre à la Juventus Turin l’été dernier après la fin de son aventure au LOSC, l’international canadien ne serait plus considéré comme un élément essentiel par Luciano Spalletti. Son départ dès ce mercato estival est possible.

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Dans un premier temps, Nicolò Schira n’a pas révélé le nom du club français concerné. Mais le compte X @jonathan35001 affirme qu’il s’agit bien du Stade Rennais. Les Rouge et Noir poursuivraient ainsi leur recherche sur le marché des transferts. Déjà renforcé avec les arrivées d’Adrien Thomasson, Issa Soumaré, Gonçalo Oliveira, Nicolas Lemaître, Eliezer Mayenda et Bryan Reynolds, Rennes chercherait désormais à frapper un grand coup.

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L’ancien buteur du LOSC possède en effet un profil confirmé et une solide expérience du très haut niveau. L’opération s’annonce toutefois complexe. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, Jonathan David représenterait un investissement conséquent. Au-delà du montant du transfert, son salaire constituerait lui aussi un effort financier important pour le Stade Rennais.