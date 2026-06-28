Mercato : Le SRFC tient la solution pour Charlie Cresswell !

À la recherche d’un défenseur axial, le SRFC (Stade Rennais) lorgne vers l’étranger et tente notamment Charlie Cresswell. Face à la concurrence pour le joueur de Toulouse FC, le club breton fomente un plan pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Mercato : Le SRFC à la lutte avec Crystal Palace pour Charlie Cresswell

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Outre l’attaquant de Sunderland Eliezer Mayenda, pour lequel Loïc Désiré espère conclure rapidement, le directeur sportif du SRFC, en quête d’un défenseur central d’envergure, travaillerait également sur la piste menant à Charlie Cresswell, selon les informations de Ouest-France.

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L’international espoir anglais, qui sort de deux saisons très convaincantes avec Toulouse, figurerait en bonne position sur les tablettes du Stade Rennais. Le dossier s’annonce toutefois complexe. Le club haut-garonnais réclamerait un gros montant, tandis que Crystal Palace et plusieurs clubs allemands suivraient aussi le joueur de 23 ans. Ce qui amène le SRFC à se montrer ingénieux dans cette affaire.

Le Stade Rennais pense à un échange pour récupérer Cresswell

Le profil de Charlie Cresswell plaît énormément au staff rennais, d’autant que le joueur affiche un bilan statistique remarquable pour un défenseur, avec 66 matchs disputés, 8 buts inscrits et 5 passes décisives sous le maillot du TFC. Des qualités physiques et une efficacité sur coups de pied arrêtés qui font de lui un joueur courtisé.

Cependant, le journal régional tempère les ardeurs et qualifie ce dossier de « compliqué » pour le SRFC, et ce pour deux raisons majeures. Sous contrat avec le Toulouse FC court jusqu’en 2028, et le prix du joueur qui pourrait freiner les Rouge et Noir. Deuxio, Rennes n’est pas seul sur les rangs.

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La menace principale vient de la Premier League et plus précisément de Crystal Palace, formation entraînée par Pierre Sage, qui fait également les yeux doux à Charlie Cresswell. Conscient des obstacles qui entourent la piste menant à l’ancien défenseur de Leeds United, la cellule de recrutement rennaise envisagerait une solution interne qui pourrait bien permettre de réduire le coût de l’opération.

Sur Twitter, l’Insider Jonathan, souvent bien informé sur l’actualité du SRFC, rapporte que les dirigeants toulousains réclameraient entre 30 et 35 millions d’euros pour leur numéro 4. Un montant particulièrement élevé pour le Stade Rennais, qui étudie plusieurs options afin de renforcer sa défense sans déséquilibrer son budget. Dans les échanges avec les supporters, une hypothèse a rapidement émergé : inclure Alidu Seidu dans un éventuel deal afin de faire baisser le prix demandé par Toulouse.

Une idée à laquelle Jonathan a également répondu : « Ils apprécient Seidu en effet, mais ça ne baissera pas énormément la demande. » Autrement dit, les Violets seraient ouverts à une arrivée du défenseur ghanéen, sans toutefois vouloir brader Charlie Cresswell, considéré comme l’un des joueurs les plus prometteurs à son poste en Ligue 1.

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Le Stade Rennais devrait donc s’apprêter à signer un joli chèque s’il compte aller jusqu’au bout dans ce dossier.