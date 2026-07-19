Mercato OM : Bruno Genesio met déjà la pression à Lorenzi !

Actuellement en Côte d’Ivoire pour la tournée estivale, le nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio, a profité de la victoire de son équipe face à Yamoussoukro pour lancer un message à son directeur sportif, Grégory Lorenzi, pour le mercato estival en cours.

Mercato OM : Bruno Genesio attend des recrues cet été

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L’effectif de l’Olympique de Marseille devrait encore évoluer de manière significative avant la fin du mercato estival. Depuis les bords de la capitale politique ivoirienne, où l’OM a disputé une rencontre amicale contre Yamoussoukro FC (3-0), Bruno Genesio a publiquement demandé des renforts à sa direction. Le successeur de Habib Beye espère récupérer rapidement un bon nombre de joueurs afin de préparer au mieux le début du championnat dans un mois.

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« Nous aurons besoin de tout le monde. Ce sont toujours des périodes incertaines avec le mercato. Il y aura des arrivées et des départs. L’important est de bien préparer les joueurs présents avec nous depuis une dizaine de jours. Nous accueillerons ensuite ceux qui doivent arriver, ainsi que les mondialistes qui vont reprendre progressivement. Petit à petit, nous retrouverons un groupe plus conséquent pour le début du championnat », a déclaré Bruno Genesio en conférence de presse.

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Après les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Mason Greenwood, l’OM a notamment besoin de renforcer son secteur offensif et Genesio attend Grégory Lorenzi sur ce sujet. Les autres secteurs de jeu méritent aussi d’être renforcés pour permettre à l’Olympique de Marseille d’être compétitive sur tous les tableaux durant la saison 2026-2027.