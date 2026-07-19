Mercato SRFC : Le plan machiavélique de Toulouse en marche !

Fortement pressenti comme la prochaine destination de Charlie Cresswell, le Stade Rennais (SRFC) pourrait finalement faire les frais d’un plan machiavélique de Toulouse FC pour son défenseur central anglais.

Mercato SRFC : Charlie Cresswell vendu au plus offrant

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Après avoir vendu Emersonn à Ipswich Town pour 32 millions d’euros, le Toulouse FC a réussi à équilibrer ses comptes et se trouve désormais en position de force dans le dossier Charlie Cresswell. Alors que le Stade Rennais croyait avoir fait le plus dur en parvenant à un accord avec le joueur de 23 ans, le club toulousain, pourtant d’accord pour un transfert à 28 millions d’euros plus des bonus, a remis en cause le deal.

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Désormais, les Violets visent un record de vente dans les prochaines semaines avec Charlie Cresswell. En effet, selon des sources proches du dossier, la direction du TFC aurait mis un stop aux discussions avec le Stade Rennais et attendrait des offres de Premier League pour l’international espoir anglais. Et aux dernières nouvelles, Toulouse serait sur le point de réussir son coup de poker dans cette affaire.

Crystal Palace en pole position pour Charlie Cresswell ?

En effet, selon les dernières révélations du journaliste Alan Nixon, spécialiste de Crystal Palace, Charlie Cresswell serait l’une des priorités du club anglais pour remplacer Maxence Lacroix, annoncé tout proche de Chelsea dans le cadre d’un transfert estimé à 65 millions d’euros.

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Le club désormais entraîné par Pierre Sage tiendrait même la corde dans ce dossier, Charlie Cresswell ayant une préférence pour un retour en Premier League, où il a déjà disputé cinq matchs avec Leeds United en 2021-2022. Vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence, Palace va disputer la Ligue Europa la saison prochaine.

Une compétition pour laquelle le club anglais nourrit beaucoup d’ambition. Charlie Cresswell pourrait ainsi être l’une des principales attractions des prochaines semaines. Conscient de la difficulté à rivaliser financièrement avec un club anglais, le SRFC travaillerait déjà sur un plan en visant la piste menant à Ismaël Doukouré, le taulier du RC Strasbourg.

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Polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe, mais également au milieu défensif, le défenseur de 22 ans correspond au profil recherché par Franck Haise et le staff rennais.