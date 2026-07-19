OM : L’ère Genesio est lancée, les 3 premiers signaux forts

‎‎Bruno Genesio n’a pas attendu longtemps pour imprimer sa marque à l’OM, dont la première sortie estivale s’est conclue par une victoire convaincante face au Yamoussoukro FC (3-0). Sans tirer de conclusions définitives d’un match amical, cette prestation a déjà mis en lumière plusieurs indices prometteurs pour la suite du projet marseillais.

‎OM : Une première copie qui dévoile déjà une ligne directrice

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‎Le résultat ne constitue pas, à lui seul, le principal enseignement de cette première rencontre. Face à un adversaire largement à la portée de l’Olympique de Marseille, Bruno Genesio cherchait avant tout à observer les comportements de son groupe et à poser les premières bases de son travail.

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D’après les informations rapportées par Foot Mercato, le technicien olympien a privilégié une organisation équilibrée en 4-4-2, avec une volonté constante de construire les actions proprement depuis la défense. ‎L’OM a affiché une circulation de balle appliquée, un bloc relativement compact et une recherche permanente de maîtrise.

L’objectif n’était pas d’impressionner immédiatement, mais de commencer à installer des automatismes. Cette approche mesurée traduit la méthode de Genesio, qui préfère bâtir progressivement plutôt que de révolutionner son équipe en quelques semaines.

‎Des joueurs qui marquent déjà des points

‎Cette première sortie a également permis à plusieurs éléments de se distinguer. Neal Maupay a rapidement retrouvé le chemin des filets, confirmant qu’il pouvait devenir une arme importante dans l’animation offensive marseillaise.

De son côté, Faris Moumbagna a signé un retour remarqué en inscrivant lui aussi un but après une longue période d’absence, un signal particulièrement positif pour un joueur qui cherche à retrouver son meilleur niveau. ‎Mais la véritable satisfaction est peut-être venue d’un visage moins attendu. Toujours selon Foot Mercato, le jeune Kelyann Bezahaf a livré une prestation très encourageante sur le côté droit de la défense.

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Disponible, entreprenant et précis dans ses montées, il s’est illustré dès les premières minutes grâce à un centre décisif pour Maupay. Sans subir une forte pression adverse, le défenseur a démontré une personnalité qui pourrait rapidement lui ouvrir les portes d’une place plus régulière dans la rotation.

‎Une stratégie de Genesio qui prépare déjà l’avenir

‎Au-delà des performances individuelles, cette rencontre révèle une orientation importante du nouveau staff. Avec une saison qui s’annonce particulièrement dense entre la Ligue 1, la Ligue Europa et les différentes compétitions nationales, Bruno Genesio sait qu’il devra s’appuyer sur un effectif élargi. ‎L’intégration progressive des jeunes joueurs apparaît ainsi comme un axe majeur de cette préparation estivale.

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En offrant du temps de jeu aux éléments issus du centre de formation, le nouvel entraîneur cherche autant à créer de la concurrence qu’à découvrir les ressources dont il dispose en interne. Cette gestion pourrait s’avérer précieuse au moment où le calendrier deviendra plus exigeant et où le mercato n’aura pas encore livré tous ses effets.

Trois signaux qui méritent d’être suivis

‎Il serait évidemment excessif de tirer des conclusions définitives après un premier match de préparation face à un adversaire d’un niveau inférieur. Pourtant, certains indices méritent déjà toute l’attention. Le premier concerne l’identité de jeu. L’OM semble vouloir retrouver davantage de maîtrise avec le ballon, sans renoncer à l’intensité qui fait son ADN.

‎Le deuxième signal réside dans la confiance accordée aux jeunes, un choix qui pourrait enrichir les solutions de Genesio tout au long de la saison. Enfin, le troisième élément concerne la confiance retrouvée de plusieurs attaquants, notamment Maupay et Moumbagna, dont les réalisations constituent un excellent point de départ.

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Les prochaines rencontres face à une opposition plus relevée permettront de vérifier si ces premières impressions se confirment. Mais une chose est déjà certaine : les premiers pas de Bruno Genesio offrent une base de travail cohérente et des perspectives encourageantes pour un OM en pleine reconstruction.