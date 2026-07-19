Mercato OM : Duel épique avec le LOSC pour une sensation !

À la recherche de renforts pour la saison prochaine, l’OM est à la lutte avec le LOSC pour une sensation brésilienne. Un dossier ouvert par le nouveau directeur sportif olympien, Grégory Lorenzi. Explications.

Mercato : L’OM rejoint le LOSC pour un jeune défenseur

La suite après cette publicité

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le LOSC prépare un mercato ambitieux. Olivier Létang et les dirigeants lillois souhaitent renforcer plusieurs secteurs de jeu. Et dans l’esprit de l’entraîneur Paulo Fonseca, le poste de milieu défensif constitue une priorité sur ce mercato estival.

Lisez aussi : Mercato OM : Bruno Genesio met déjà la pression à Lorenzi !

À voir

Mercato OM : Bruno Genesio met déjà la pression à Lorenzi !

D’après les informations de la chaîne ESPN, les Dogues seraient sur les traces de Zé Lucas. Considéré comme l’un des grands espoirs de son pays à son poste, le joueur de 18 ans possède un profil qui plaît particulièrement aux recruteurs du LOSC. Le staff lillois aimerait miser sur un joueur à fort potentiel et serait intéressé par le renfort de Zé Lucas.

Sauf que le LOSC n’est pas seul sur ce coup. En effet, selon la chaîne américaine, en plus des clubs brésiliens, l’OM serait aussi positionné pour recruter le jeune défenseur polyvalent évoluant à Sport Recife. Malgré un contrat courant jusqu’en 2028, Zé Lucas dispose d’un bon de sortie pour cet été.

Lisez aussi : OM : L’ère Genesio est lancée, les 3 premiers signaux forts

À voir

Mercato ASSE : Cathro valide une incroyable opération en Ligue 2

Outre l’OM et le LOSC, le Chakhtar Donetsk, le CSKA Moscou, le Zénith Saint-Pétersbourg, Flamengo et Botafogo seraient également évoqués comme de possibles points de chute pour le joyau de Sport Recife, en Serie B brésilienne. Évalué à 8 millions d’euros sur Transfermarkt, Zé Lucas pourrait ainsi être l’une des attractions des prochaines semaines de ce mercato d’été.

À noter que Zé Lucas dispose d’une clause libératoire de 50 millions d’euros pour les équipes étrangères, mais le club brésilien serait prêt à accepter une offre d’environ 8,5 millions d’euros pour le laisser partir, selon ESPN.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Encore un départ à Marseille, la purge continue

Mercato OM : Ça s’accélère, un monstre proche de signer

À voir

Mercato PSG : Après Lee, un autre attaquant plie bagage !

Reste à voir qui de l’Olympique de Marseille et de LOSC Lille parviendra à conclure cette opération. Affaire à suivre…