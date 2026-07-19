Mercato ASSE : Cathro valide une incroyable opération en Ligue 2

À trois semaines du début d’une nouvelle saison en Ligue 2, Ian Cathro, le nouvel entraîneur de l’ASSE, a donné son accord pour une vaste opération dégraissage qui pourrait faire le bonheur de la concurrence. Explications.

Mercato : L’ASSE envoie un attaquant chez un concurrent

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L’ASSE poursuit son mercato estival avec un objectif clair : alléger un effectif trop fourni avant le début de la saison de Ligue 2. Deux jeunes joueurs formés à l’Étrat sont ainsi sur le point de faire leurs valises pour aller chercher du temps de jeu ailleurs. Comme évoqué précédemment sur le site Evect, Enzo Mayilla est pressenti du côté de l’USL Dunkerque, afin de poursuivre sa progression.

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L’attaquant de 20 ans ne devrait pas être le seul jeune stéphanois à quitter le Forez. En effet, selon les informations du journal Le Progrès, Axel Dodote devrait prendre la direction du Pau FC afin d’avoir du temps de jeu pour poursuivre sa progression. Aperçu à plusieurs reprises avec l’équipe A, le défenseur central de 19 ans doit toutefois faire face à une rude concurrence, qui l’empêche de s’exprimer véritablement sur le terrain.

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Soucieux de ne pas mettre un frein à sa progression, le staff de l’ASSE a pris la décision de l’envoyer chez un concurrent de Ligue 2. Lié à l’AS Saint-Étienne jusqu’au 30 juin 2028, Axel Dodote va ainsi rejoindre les rangs de Pau FC. Chez les Maynats, le natif de Brou-sur-Chantereine retrouverait un club habitué à accueillir d’anciens Stéphanois.

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Le directeur sportif béarnais, Luis de Sousa, connaît parfaitement l’ASSE pour y avoir occupé un poste de recruteur. L’effectif palois compte déjà Brice Maubleu, Anthony Briançon et Cheikh Fall, tandis que Noah Raveyre et Setigui Karamoko y ont récemment évolué avant de poursuivre leur carrière à l’étranger.

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Le quotidien régional assure que le dossier est quasiment bouclé sur la base d’un prêt, sans option d’achat pour l’ancien joueur de l’US Torcy, pilier de la réserve la saison passée en National 2 (23 matchs).