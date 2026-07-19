Mercato PSG : Officialisation imminente pour Kang-In Lee !

Après Gonçalo Ramos, c’est bientôt au tour de Kang-In Lee de quitter les rangs du PSG. D’accord avec l’Atlético Madrid, le milieu offensif de 25 ans est sur le point de devenir officiellement un nouveau protégé de Diego Simeone.

Mercato PSG : Kang-In Lee est arrivé à Madrid

La suite après cette publicité

Trois ans après son départ de Majorque pour signer au Paris Saint-Germain contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee s’apprête à effectuer officiellement son retour en Liga. Désireux d’avoir plus de temps de jeu, le milieu offensif sud-coréen a pris la décision de quitter le PSG et donné son accord à Diego Simeone pour le rejoindre à l’Atlético Madrid.

Lisez aussi : PSG Mercato : Kang-In Lee ! Annonce officielle de l’Atlético

À voir

Mercato ASSE : L’obsession data de KSV qui divise les Verts

Et ce samedi, le journaliste Ruben Uria a révélé que le numéro 19 parisien est arrivé à Madrid pour s’engager avec les Colchoneros. À deux ans de la fin de son contrat dans la capitale française, Kang-In Lee est ainsi sur le point de s’engager avec le club espagnol pour les cinq prochaines années, soit jusqu’en juin 2031.

L’officialisation du transfert pourrait intervenir à tout moment, puisque le joueur a d’ores et déjà passé sa visite médicale dans son pays sous la supervision du responsable médical de l’Atlético Madrid. Attendu au Wanda Metropolitano comme le remplaçant d’Antoine Griezmann, Lee devrait permettre au Paris SG de récupérer un peu plus de 40 millions d’euros.

Lisez aussi : INFO Mercato : C’est bouclé, Kang-In Lee quitte le Paris SG

À voir

«Tout est bouclé» : le PSG tient son futur attaquant à 50M€

Sauf énorme retournement de situation de dernière minute, l’un des chouchous de Luis Enrique devrait quitter le PSG après avoir remporté deux Ligues des Champions et plusieurs autres trophées pour s’engager avec l’Atlético Madrid.

Pour compenser ce départ, les dirigeants du club de la capitale française sont passés à la vitesse supérieure sur la piste menant au milieu offensif de l’AS Monaco, Maghnes Akliouche. Aux dernières nouvelles, le PSG et l’ASM sont proches d’un accord pour un transfert autour des 50 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG

«Tout est bouclé» : le PSG tient son futur attaquant à 50M€

Mercato PSG : Jules Koundé, l’autre gros coup de Campos ?

À voir

Mercato LOSC : Olivier Létang frappe un gros coup en défense

D’accord pour rejoindre la bande à Ousmane Dembélé depuis plusieurs semaines, l’international français de 24 ans pourrait même débarquer à Paris la semaine prochaine.