Mercato PSG : Après Lee, un autre attaquant plie bagage !

Le mercato du PSG continue de s’animer dans le sens des départs. Après Gonçalo Ramos et bientôt Kang-In Lee, un autre attaquant parisien quitte la capitale pour une aventure à l’étranger.

Mercato PSG : Un jeune file en Croatie

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L’exode se poursuit chez les jeunes du PSG. Après les départs de Mathis Jangeal (Famalicão), Pierre Mounguengue (Dynamo Kiev), Emmanuel Mbemba (Paris FC), Aymen Assab (AS Monaco), Samba Coulibaly (Bruges), Elijah Ly (Bruges), un autre titi s’apprête à poser ses valises dans un autre club.

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En effet, selon les informations du quotidien L’Équipe, le jeune attaquant du PSG, Noah Nsoki, apparu la saison passée en équipe première, va s’engager avec le Dinamo Zagreb, en Croatie. Toutefois, le départ de l’ailier de 19 ans est conditionné à un accord avec le Paris Saint-Germain. Noah Nsoki étant encore sous contrat jusqu’en juin 2027.

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« Alors qu’il était parallèlement sollicité par le Vitoria Guimaraes, l’ailier a choisi le projet du Dinamo Zagreb, champion de Croatie. Ce départ est toutefois conditionné à un accord entre le club croate et le PSG. Nsoki est sous contrat jusqu’en 2027 », indique le journal sportif.

🚨 NOAH NSOKI 🇫🇷 VERS LE DINAMO ZAGREB ! ✈️



Il a choisi de rejoindre le club croate malgré l'intérêt de Guimaraes.



Son départ reste suspendu à un accord entre Paris et Zagreb.



(@lequipe) pic.twitter.com/QwCw6whpOG — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 18, 2026

Au Dinamo Zagreb, le numéro 20 du PSG pourrait notamment disposer d’un temps de jeu intéressant pour lancer véritablement sa carrière au haut niveau. Pour rappel, parmi les membres de la génération 2008, seuls Adam Ayari (milieu) et Arthur Vignaud (gardien) ont accepté de signer leur premier contrat professionnel au Paris Saint-Germain.

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Le défenseur central Hermann Malonga va lui signer à Manchester City, tandis que le gardien Martin James devrait lui aussi partir, mais pas pour Lille, selon les dernières informations de Onze Mondial. Sur le site spécialisé Transfermarkt, Noah Nsoki est évalué à 1 million d’euros.

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Reste à voir à quel prix le club de la capitale va accepter de le laisser partir monnayer son talent à l’étranger.