Mercato OM : Encore un départ à Marseille, la purge continue

‎L’OM vit un mercato d’été particulièrement mouvementé, où les départs s’enchaînent à un rythme soutenu. Cette fois, c’est Hamed Junior Traoré qui quitte Marseille, un transfert qui illustre la profonde restructuration engagée par les dirigeants phocéens.

‎Mercato OM : Marseille accélère le grand ménage de son effectif

La suite après cette publicité

‎Le chantier est immense sur la Canebière. Après les départs de Mason Greenwood et de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a officialisé celui de Hamed Junior Traoré. L’international ivoirien rejoint le Genoa sous la forme d’un prêt payant, assorti d’une option d’achat, de quoi confirmer la volonté du club de réduire rapidement son effectif.

Lire aussi : Mercato : C’est confirmé, une offre XXL envoyée à Marseille

‎Cette décision s’inscrit dans une stratégie clairement assumée par la nouvelle direction. Dans un entretien accordé à La Provence, le président Stéphane Richard expliquait récemment que l’objectif était de rétablir les finances du club en diminuant fortement la masse salariale. Une ligne directrice qui pousse l’OM à multiplier les ventes et les prêts cet été.

Hamed Junior Traoré est prêté avec option d'achat par l'Olympique de Marseille et rejoint le Genoa CFC 🇮🇹 pic.twitter.com/gpSjaOUfJI — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2026

‎Une opération pensée pour alléger les finances

‎Au-delà du simple aspect sportif, ce dossier représente surtout une bouffée d’oxygène économique. Selon les informations de La Provence, le Genoa versera deux millions d’euros pour le prêt de Traoré avant une éventuelle option d’achat estimée autour de huit millions d’euros.

À voir

Mercato : Le Stade Rennais fonce sur un taulier à 20M€

‎Le club italien prendra également en charge l’intégralité du salaire du milieu offensif ivoirien, évalué à environ 320 000 euros par mois. Une économie importante pour les finances marseillaises, alors que la direction cherche à ramener une masse salariale devenue trop lourde au fil des saisons.

‎Un mercato qui pourrait encore s’emballer

‎Ce nouveau départ pourrait n’être qu’une étape supplémentaire. En libérant de la place dans son effectif et sur sa grille salariale, l’Olympique de Marseille se donne davantage de marge pour avancer sur plusieurs dossiers de recrutement dans les prochaines semaines. ‎

Lire aussi : Mercato : C’est terminé, un top joueur déchire l’offre de Marseille

Le Genoa confirme d’ailleurs son habitude de servir de point de chute à certains joueurs marseillais. Après Kevin Strootman, Ruslan Malinovskyi ou encore Vitinha, le club italien accueille désormais Hamed Junior Traoré, preuve que les relations entre les deux formations restent particulièrement étroites.

‎Une cure d’austérité nécessaire mais risquée

‎Cette politique peut surprendre les supporters, mais elle apparaît aujourd’hui difficilement évitable. Marseille tente de retrouver un équilibre financier durable avant de reconstruire un effectif plus cohérent. Sacrifier plusieurs joueurs importants constitue un pari délicat, mais il semble indispensable pour repartir sur des bases plus saines.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un pur finisseur débarque à Marseille

À voir

Mercato PSG : La bombe à 137M€ qui menace le Paris SG

Mercato OM : Ça s’accélère, un monstre proche de signer

‎La réussite de cette stratégie dépendra désormais de la capacité des dirigeants à remplacer intelligemment les départs. Car si alléger les comptes est une priorité, Marseille devra aussi rester compétitif. Tout l’enjeu des prochaines semaines sera donc de transformer cette vaste opération de nettoyage en véritable projet sportif capable de relancer les ambitions olympiennes.