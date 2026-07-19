INFO Mercato : Coup de tonnerre ! Le PSG zappe Yan Diomande

Priorité du PSG pour renforcer le secteur offensif et compenser un éventuel départ de Bradley Barcola, Yan Diomande pourrait finalement voir le train parisien lui passer sous le nez. Lassé par la complexité du dossier de l’attaquant du RB Leipzig, le double champion d’Europe en titre veut passer à autre chose.

Mercato : Le PSG se retire du dossier Yan Diomande

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Officiellement représenté par l’agence de la star américaine Jay Z, Roc Nation, Yan Diomande se retrouve au coeur d’une énorme bataille juridique, alors que le Paris Saint-Germain tente de le déloger du RB Leipzig. En effet, au moment de changer d’agent en début d’année, l’ailier de 19 ans aurait signé un accord sous seing privé, stipulant que toute négociation concernant un départ de Leipzig passerait par son ancien agent, Maxidel Management.

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Ensuite Roc Nation prendra la suite de la gestion de sa carrière. Mais l’affaire n’est pas aussi simple que ça. Face au flou qui entoure le dossier, le PSG aurait pris la décision de se retirer de la course pour la signature de Yan Diomande pour se concentrer sur une autre cible relativement plus abordable.

Le Paris SG relance Junior Kroupi

Après avoir refermé le dossier Yan Diomande, le Paris SG serait désormais à fond sur la piste menant à l’international espoir français, Eli Junior Kroupi. Révélation de la saison 205-2026 en Premier League, l’attaquant de Bournemouth serait ainsi la nouvelle priorité du PSG pour les prochaines semaines.

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D’après les informations de l’Insider Abdel Hamed, si le club anglais revoit à la baisse ses exigences financières pour l’ancien buteur du FC Lorient, les dirigeants parisiens passeront à l’action pour finaliser le transfert autour de 85 millions d’euros.

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« Luis Enrique préfère le profil de Kroupi. Si Bournemouth qui estime le joueur à 100M€ est prêt à baisser son prix aux alentours des 80/85, le PSG pourrait se positionner », précise l’Insider bien informé sur les Rouge et Bleu. Reste à voir si Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos parviendront à boucler cette opération.