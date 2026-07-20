Mercato OL : Une fenêtre s’ouvre à Nice pour un attaquant

Un attaquant de l’OL plait à l’OGC Nice, qui est en quête de renforts après avoir frôlé la relégation en Ligue 2 la saison dernière.

Mercato : L’OGC Nice s’intéressé à Enzo Molebe de l’OL

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A la recherche d’attaquant pour la saison prochaine, l’OGC Nice s’intéresse à Enzo Molebe de l’OL. Selon les informations de L’Équipe, cela fait plusieurs mois maintenant que l’intérêt du club azuréen est dévoilé. Cependant, il attend de dégraisser son effectif afin de lancer l’offensive pour recruter le jeune avant-centre.

Le Gym doit d’abord se séparer des joueurs offensifs, dont Terem Moffi et Kevin Carlos. Quant au joueur formé à l’Olympique Lyonnais, il n’entre pas dans les plans de Paulo Fonseca. Pour preuve, il était prêté à Montpellier en Ligue 2, pendant la deuxième moitié de la saison dernière. Revenu de prêt, cet été, il est à nouveau sur le départ.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, l’attaquant de 18 ans est valorisé à moins d’un million d’euros par Transfermarkt. De ce fait, l’OGC Nice devrait pouvoir trouver rapidement un terrain d’entente avec l’OL pour le transfert de l’international U19 français (10 sélections, 6 buts).

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Pour rappel, Enzo Molebe a signé son premier contrat professionnel à Lyon en juin 2024. Mais il n’a joué que cinq bouts de matchs avec les Gones en deux ans. Il a fait trois brèves apparitions en Ligue Europa, une en Ligue 1 et une autre en coupe de France.