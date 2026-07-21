Mercato OM : Timothy Weah cash sur son avenir à Marseille !

Après une seconde saison sous les couleurs de l’OM, Timothy Weah pourrait faire l’objet d’une offensive d’envergure cet été. Mais le principal concerné ne semble pas forcément pressé de faire ses valises.

Mercato OM : Timothy Weah se sent bien à Marseille

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, Timothy Weah a une idée très claire de son avenir à l’OM. L’ailier polyvalent de 26 ans ne souhaite pas quitter l’Olympique de Marseille, un an après son arrivée en provenance de la Juventus Turin.

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D’après les informations du compte Twitter La Source Marseillaise, Bruno Genesio, le nouveau coach de l’OM, aimerait voir débarquer un remplaçant à Mason Greenwood et un latéral droit. Cette quête d’un nouveau spécialiste dans le couloir droit de la défense a vite été perçue par certaines sources comme la preuve que les dirigeants marseillais souhaitaient se séparer de l’international américain.

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Une option rapidement balayée par le portail spécialisé, qui assure que Timothy Wea fait partie des plans de l’OM. Pour autant, le successeur de Habib Beye souhaiterait obtenir le renfort d’un spécialiste au poste de latéral droit. Weah pourrait être utilisé ailier ou latéral, selon les recrues qui arriveront sur ces deux postes clés.

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De son côté, le fils de la légende Georges Weah « n’a absolument pas envie de quitter l’OM ! Il se sent très bien à Marseille. » Il y a quelques semaines des rumeurs ont évoqué une offre de 30 millions d’euros formulée par Everton pour s’attacher les services de Timothy Weah. Une info confirmée par le journaliste Rudy Galetti. Le club anglais cherche à renforcer son couloir droit, et voit en l’Américain un profil polyvalent, capable d’évoluer comme ailier ou piston.

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Mais une source proche de la direction de l’Olympique de Marseille a expliqué que « l’OM considère Weah comme un membre important du projet, mais un départ n’est pas exclu si une offre conséquente arrive. » Affaire à suivre…