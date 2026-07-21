INFO Mercato : Une offre peu tentante tombe au Stade Rennais

L’opération dégraissage se poursuit au Stade Rennais. Le club breton pourrait prochainement négocier un deal peu avantageux. Explications.

Mercato : Le Stade Rennais déniche un point de chute pour un flop

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Le Stade Rennais s’apprête à tourner la page Mikayil Faye. Arrivé en août 2024 avec de grandes ambitions en provenance du FC Barcelone, le défenseur sénégalais devrait rapidement rebondir en Bundesliga. À en croire Florian Plettenberg, le défenseur central de 22 ans devrait rejoindre le FC Nuremberg cet été. L’opération devrait prendre la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat.

L’ancien joueur du FC Barcelone serait même déjà attendu pour passer sa visite médicale dans les 48 heures avant de finaliser son engagement. Un nouveau défi attend donc l’international sénégalais en Bundesliga 2. Recruté à l’été 2024 en provenance de Barcelone, Mikayil Faye était considéré comme l’un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération.

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Mais malgré les attentes placées en lui, il n’est jamais parvenu à s’imposer dans la rotation rennaise. La saison dernière, le club breton avait déjà choisi de le prêter à la Cremonese, en Serie A, afin qu’il bénéficie d’un temps de jeu plus conséquent. Sous contrat avec le Stade Rennais, Mikayil Faye sort d’une saison en prêt à la Cremonese, où il a disputé huit rencontres. Avant son arrivée en Bretagne en 2024, le défenseur avait évolué au Barça Atlètic.

« EXCLUSIF | Mikayil Faye au 1. FC Nuremberg – TRANSACTION OFFICIELLE. Accord total trouvé pour ce transfert surprenant. Nuremberg s’apprête à recruter le talentueux défenseur central de 22 ans, en provenance du Stade Rennais, sous forme de prêt d’un an avec option d’achat. Faye rejoindra Miroslav Klose en 2. Bundesliga. Visite médicale prévue dans les prochaines 48 heures », explique le journaliste de Sky Deutschland.

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Ce prêt au FC Nuremberg représente une nouvelle opportunité pour l’international sénégalais de retrouver du temps de jeu et de poursuivre sa progression dans le championnat allemand.