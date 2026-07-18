OL :Fonseca reçoit une bonne nouvelle pour la coupe d’Europe

Les nouvelles sont bonnes pour Paulo Fonseca et l’OL. Un joueur clé, blessé, se remet plus vite que prévu, avant la coupe d’Europe.

OL : Khalis Merah en avance sur le protocole de sa guérison

La suite après cette publicité

Paulo Fonseca peut se réjouir d’une excellente nouvelle, avant l’entrée en lice de l’OL en coupe d’Europe. Selon les informations de L’Équipe, Khalis Merah est en avance sur le protocole initial de sa guérison. Victime d’une entorse à la cheville, à l’entame de la préparation estivale, il se remet rapidement. « Il récupère plus vite que prévu », d’après le quotidien sportif.

Par précaution, le jeune milieu de terrain ne figure pas parmi les joueurs convoqués pour le stage au complexe Adidas d’Herzogenaurach en Bavière. Il est resté au Groupama OL Center pour poursuivre « ses soins et sa préparation physique », relativement au protocole mis en place pour son retour à la compétition, à en croire la source.

À voir

Mercato OM : Ça s’accélère, un monstre proche de signer

Si le processus de sa guérison n’est pas entravé par une éventuelle rechute, Khalis Merah peut postuler pour le 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions, le 5 ou 6 août prochain.

Khalis Merah, révélation de l’Olympique Lyonnais

Révélation de l’Olympique Lyonnais, la saison dernière, le joueur de 19 ans fait partie des joueurs sur qui Paulo Fonseca compte cette saison encore. D’abord pour la qualification de Lyon à la phase de Ligue de la C1 et ensuite pour le championnat et la coupe d’Europe.

Notons que si les Gones ne se qualifient pas pour la Ligue des Champions, ils seront admis directement dans la phase de ligue de la Ligue Europa. Une compétition à laquelle Khalis Merah a pris part la saison dernière.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : La Corogne fonce sur un défenseur de Lyon

Mercato OL : Grosse pression sur Lyon pour remplacer Endrick

À voir

Mercato : C’est fait ! Un magicien offensif arrive au PSG

Il avait disputé les 8 matchs de la phase de poule et avait été titulaire à 5 reprises. L’international U20 Français avait même marqué un but et délivré une passe décisive dans la compétition européenne, qu’il découvrait.