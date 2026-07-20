Mercato ASSE : Un défenseur des Verts renforce un concurrent

L’ASSE a prolongé le contrat d’un jeune joueur de son effectif et l’a envoyé en prêt dans un club de Ligue 2, dans la foulée de sa signature.

Mercato : L’ASSE prolonge Axel Dodote et le prête à Pau en Ligue 2

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Bien que présent dans le groupe professionnel de l’ASSE, pendant la préparation estivale, Axel Dodote ne jouera pas avec le club stéphanois cette saison. Il est prêté à Pau FC, un autre club de Ligue 2, pour une saison. Avant le départ du jeune défenseur, le club stéphanois a prolongé son contrat de deux saisons supplémentaires. Initialement lié au club stéphanois jusqu’en 2028, il rempile désormais jusqu’au 30 juin 2030.

✍️ Défenseur de 19 ans, pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin, Axel Dodote prolonge son contrat avec l'ASSE jusqu'en 2030 ! 💚



Dans la foulée, l'international français U19 rejoint le @PauFootballClub en prêt pour cette saison 2026-2027 ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2026

Axel Dodote avait rejoint l’AS Saint-Etienne une première fois en 2019. Après une formation de deux ans au Pôle Espoirs de Reims, il est revenu dans le Forez en juillet 2022 pour parachever sa formation et poursuivre sa progression. Après un peu plus de deux ans, l’arrière central de 19 ans a décroché son premier contrat professionnel le11 décembre 2025.

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Toutefois, il n’a pas joué le moindre match avec l’équipe professionnelle des Verts depuis cette promotion. Axel Dodote est resté le patron de l’équipe Réserve de l’ASSE, avec laquelle il a été titulaire à 24 reprises en 27 matchs disputés, toutes compétitions confondues, la saison dernière.