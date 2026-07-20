Mercato ASSE : Cathro confirme une erreur de casting de KSV

Les premiers choix du nouvel entraîneur de l’ASSE commencent à se confirmer, après presque trois semaines d’entraînement. Un défenseur recruté à prix d’or n’est toujours pas parmi ses priorités.

ASSE : Le jeune Nathan Kasia préféré à Ebenezer Annan ?

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Présent à l’entraînement depuis le début de la préparation estivale de l’ASSE (le 1er juillet), Ebenezer Annan a reculé dans la hiérarchie à son poste. Lors du premier match amical face au FC Biel-Bienne (2-2), il était dans le onze de la seconde période. Lors du deuxième match face au Servette FC (0-1), le défenseur latéral gauche est plutôt entré en jeu en deuxième période.

Relégué sur le banc de touche au profit de Ben Old (ailier gauche), repositionné à son poste la saison dernière, le défenseur ghanéen voit Nathan Kasia Nkondo monter en puissance pendant la préparation. Selon les informations de Peuple-Vert, il est repositionné au poste d’Ebenezer Annan, alors qu’il est défenseur central de prédilection.

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La pépite de 17 ans était dans les équipes alignées en seconde période face à Biel et le Servette FC. D’après le média spécialisé, Annan « est désormais devancé par Nathan Kasia » au poste d’arrière gauche.

Le numéro 1, Ben Old, est de retour

Notons que Ben Old, le numéro 1 au poste la saison dernière, a repris avec le groupe stéphanois, vendredi dernier. Il est revenu de vacances après sa participation à la Coupe du monde avec la Nouvelle-Zélande.

Alors que le nouvel entraineur de l’AS Saint-Etienne est parti pour redistribuer les cartes, Ebenezer Annan est en mauvaise posture. « Cathro préfère lancer Nathan Kasia, plutôt que de donner du temps de jeu à un spécialiste au poste », assure la source.

Annan placé sur le marché des transferts

Son inscription sur la liste des joueurs sur le départ ne fait plus aucun doute. En effet, le défenseur transféré de l’Étoile Rouge de Belgrade en août 2025, contre 2,5 millions (bonus compris), n’a pas réussi à justifier l’investissement de Kilmer Sports Ventures.

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Sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2028 et valorisé à 1,8 million d’euros, le natif d’Accra (Ghana) est clairement poussé vers la porte de sortie. Cependant, le groupe canadien n’est pas certain de pouvoir retirer sa mise, même s’il réussit à trouver un point de chute à Ebenezer Annan cet été.