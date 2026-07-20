Mercato ASSE : Cinq nouvelles signatures à Saint-Etienne

L’ASSE annonce officiellement cinq prolongations de contrat au sein son équipe féminine, alors que le club a déjà recruté onze nouvelles joueuses.

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Reléguée en Seconde Ligue a l’issue de la saison dernière, l’ASSE féminin reconstruit son équipe. Plusieurs joueuses ont été laissées libres. Pour les remplacer, de nouvelles recrues sont arrivées. Elles sont au nombre de 11, à date, dont Ninon Blanchard, une ancienne Verte de retour.

Ce lundi, le club stéphanois informe de la prolongation des contrats de cinq joueuses de l’équipe de la saison dernière. Ce sont : Sarah Cambot (attaquante), Faustine Bataillard (milieu de terrain), Emma Templier (gardienne de but), Rachel Corboz (milieu de terrain) et Héloïse Mansuy (défenseure).

Elles poursuivent l’aventure avec les Amazones de Saint-Etienne, malgré la relégation en deuxième division, contrairement à Chloé Tapia, Alexandria Lamontagne, Amandine Pierre-Louis, Morgane Belkhiter, Lisa Martinez, Nadjma Ali Nadjim ou encore Marion Romanelli, qui ont été toutes libérées.

En savoir plus ! https://t.co/AF2ll5G73K — ASSE Féminines 👸 (@ASSEFeminines) July 20, 2026

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Les Stéphanoises ont entamé la préparation de la saison 2026-2027, le samedi 11 juillet, sous la direction de Yannick Chandioux. Elles démarreront la saison en Seconde Ligue, le 6 septembre 2026.