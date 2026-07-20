Mercato ASSE :Parti de Saint-Etienne, Appiah retourne à Caen

Parti librement de l’ASSE, à l’issue de son contrat, Dennis Appiah s’est engagé au SM Caen en Ligue 3, dans son ancien club.

Mercato : Libéré par l’ASSE, Dennis Appiah signe au SM Caen

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Laissés libre par l’ASSE cet été, Brice Maubleu et Florian Tardieu ont rebondi respectivement à Pau FC et à Montpellier HSC, en Ligue 2. En fin de contrat le 30 juin dernier, comme les deux premiers, Dennis Appiah a été libéré également. En quête d’un nouveau projet, il a choisi le Stade Malherbe de Caen.

Contrairement à Maubleu et Tardieu, l’arrière latéral droit s’est engagé en Ligue 3, dans le club dont il a défendu les couleurs entre 2013 et 2016, soit pendant trois saisons. L’ex-défenseur de l’AS Saint-Etienne retrouve donc le SM Caen, qu’il avait quitté 10 ans plus tôt.

Son retour est salué par le club normand : « Le Stade Malherbe Caen est heureux d’annoncer le retour de Dennis Appiah. Dix ans après son départ vers Anderlecht, le défenseur retrouve le club où il a lancé sa carrière et laissé un souvenir marquant auprès des supporters malherbistes ».

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Dix ans après son départ, Dennis Appiah effectue son retour au @SMCaen ✍️#SMCaen #TeamSMC pic.twitter.com/iAodALcs8C — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) July 20, 2026

Le club de Ligue 3 compte sur l’expérience de l’ex-défenseur de Sain-Etienne

Le club appartenant à Kylian Mbappé compte sur l’expérience du haut niveau du joueur de 34 ans, pour remonter immédiatement. Parlant d’expérience, il compte 185 matchs en Ligue 1 ; 127 en Ligue 2 ; 46 en Jupiler Pro League en Belgique, 21 en coupe de France, 8 en Ligue des champions et 13 en Ligue Europa. Soit près de 500 matchs en porfessionnel !

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En dehors du SMC et de l’AS Saint-Etienne, Dennis Appiah a joué à l’AS Monaco (son club formateur), au FC Nantes et au RSC Anderlecht.