Mercato OM : Grégory Lorenzi dégote un redoutable roc  

Grégory Lorenzi active ses réseaux. Chargé de bâtir un effectif compétitif pour Bruno Genesio, le directeur sportif de l’OM vise un jeune talent pour renforcer la défense marseillaise.

Mercato OM : Grégory Lorenzi lorgne un défenseur portugais

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L’OM se prépare pour la saison prochaine. Le club recherche des cadres expérimentés, mais il surveille aussi les pépites européennes. Parmi elles, un immense espoir portugais retient toute l’attention des recruteurs olympiens. Marseille confirme son intérêt pour Mauro Furtado. Ce défenseur central de 17 ans brille actuellement au centre de formation du Benfica Lisbonne.

Selon le quotidien Record, l’OM a bien coché son nom. Cette information valide les récentes révélations de SassuoloNews, qui évoquait déjà cet intérêt phocéen. Marseille observe. Pour l’instant, aucune démarche formelle n’a été engagée. La direction olympienne suit simplement l’évolution du joueur avant de passer, peut-être, à l’offensive.

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Le jeune Portugais possède déjà une solide réputation. International U17, ce défenseur gaucher vient de remporter le Championnat d’Europe avec sa sélection. Il y a impressionné tout le monde par ses solides performances. De tels atouts séduisent en Europe. Sassuolo suit également le joueur de très près.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, Mauro Furtado refuse de prolonger avec Benfica. Cette décision change tout. Pour éviter une baisse de sa valeur marchande, le club lisboète pourrait vendre son joueur dès cet été. L’OM guette l’occasion. Les dirigeants marseillais adorent saisir ces opportunités de marché sur des profils à très haut potentiel.

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Aucune offre concrète n’existe aujourd’hui. Aucune négociation n’a débuté. Le dossier reste au stade d’une simple observation, mais le potentiel du Champion d’Europe convainc Marseille. Si la situation se décante, l’OM attaquera pour signer celui que beaucoup considèrent comme un futur crack du football portugais.