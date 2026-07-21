Mercato FC Nantes : Ça s’accélère, direction Russie pour ce crack  

Une nouvelle offre XXL tombe pour le jeune crack du FC Nantes, Yassine Benhattab. Un cador russe est passé à l’offensive pour le recruter.

Mercato FC Nantes : Krasnodar sort le chéquier pour Benhattab !

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La direction du FC Nantes est sur tous les fronts pendant ce mercato estival. Après certaines arrivées, il faut maintenant lancer l’opération dégraissage. De retour de prêt au Stade de Reims, Yassine Benhattab (23 ans) attise les convoitises. L’attaquant franco-algérien pourrait faire ses valises.

Krasnodar attaque fort. Selon Ouest-France, le club russe veut s’offrir le jeune Nantais. Les dirigeants de Krasnodar n’ont pas traîné : ils ont déposé une première offre de 3 millions d’euros sur la table. De quoi faire hésiter la famille Kita. Le FC Nantes doit équilibrer ses comptes après ses premiers achats estivaux, et cette vente tomberait à pic pour renflouer les caisses.

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À Nantes, le nouveau coach Michel Der Zakarian aime beaucoup le joueur. Benhattab apporte de la percussion, élimine facilement et dépanne partout en attaque. Pendant la préparation, il a même brillé au poste de latéral gauche pour combler un manque dans l’effectif.

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Les Kita vont-ils vendre un élément prometteur pour financer la suite du mercato, ou garder un joueur polyvalent capable de s’imposer cette saison ? Benhattab touche au moment clé de sa jeune carrière. Partir en Russie lui offrirait un statut de titulaire et un gros contrat. Rester sur les bords de l’Erdre lui donnerait une chance de s’imposer enfin en Ligue 1 sous les ordres de Der Zakarian. Le dossier devrait se décanter dans les prochaines semaines.