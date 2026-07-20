OL : C1, Lyon tombe sur le Sparta Prague, Sulc se réjouit

L’OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Pavel Suc se réjouit d’affronter un club de son pays natal.

Ligue des champions : L’OL hérite du Sparta Prague

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L’OL démarrera le tour de qualification pour la Champions League face au Sparta Prague, le 4 ou 5 août prochain. C’est le verdict du tirage au sort effectué ce lundi à Nyon en Suisse.

Réagissant au tirage au sort, Pavel Sulc est enthousiaste à l’idée de faire son retour dans son pays natal à cette occasion.

Il se réjouit en plus des retrouvailles avec Adam Karabec, qui était prêté à Lyon la saison dernière. Le prêt de son compatriote était assorti d’une option d’achat, mais elle n’a pas été levée. Le milieu offensif est donc retourné à Prague en Tchéquie.

« Ce sera dans mon pays donc c’est bien. On va retrouver Adam (Karabec) », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Olympique-et-lyonnais, avant de prévenir : « Mais ce sera un match très difficile ». « On fait une bonne pré-saison, on travaille bien. Donc on sera prêts », rassure la recrue estivale, Mads Bidstrup.

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Pour rappel, l’OL est en Bavière Allemagne depuis samedi pour un stage de préparation. Paulo Fonseca et son équipe travailleront à l’Adidas Campus Herzogenaurach, jusqu’au vendredi 24 juillet.