OL : C1, Lyon tombe sur le Sparta Prague, Sulc se réjouit

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L’OL affrontera le Sparta Prague au 3e tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Pavel Suc se réjouit d’affronter un club de son pays natal.
Ligue des champions : L’OL hérite du Sparta Prague
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L’OL démarrera le tour de qualification pour la Champions League face au Sparta Prague, le 4 ou 5 août prochain. C’est le verdict du tirage au sort effectué ce lundi à Nyon en Suisse.
Réagissant au tirage au sort, Pavel Sulc est enthousiaste à l’idée de faire son retour dans son pays natal à cette occasion.
Il se réjouit en plus des retrouvailles avec Adam Karabec, qui était prêté à Lyon la saison dernière. Le prêt de son compatriote était assorti d’une option d’achat, mais elle n’a pas été levée. Le milieu offensif est donc retourné à Prague en Tchéquie.
« Ce sera dans mon pays donc c’est bien. On va retrouver Adam (Karabec) », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Olympique-et-lyonnais, avant de prévenir : « Mais ce sera un match très difficile ». « On fait une bonne pré-saison, on travaille bien. Donc on sera prêts », rassure la recrue estivale, Mads Bidstrup.
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Pour rappel, l’OL est en Bavière Allemagne depuis samedi pour un stage de préparation. Paulo Fonseca et son équipe travailleront à l’Adidas Campus Herzogenaurach, jusqu’au vendredi 24 juillet.