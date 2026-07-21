Mercato OM : Marseille rate un transfert record avec le Barça

Les nouveaux dirigeants de l’OM auraient pu réaliser une vente record avec le FC Barcelone. Mais Mason Greenwood a finalement rejoint Fenerbhaçe cet été.

Mercato OM : Le FC Barcelone a snobé Mason Greenwood

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C’est un secret pour personne ! L’Olympique de Marseille est contraint de vendre cet été dans le but d’alléger sa masse salariale. C’est dans ce sens que la direction de l’OM a récemment cédé Mason Greenwood à Fenerbahçe. Le montrant de son transfert est estimé à 42 millions d’euros bonus compris.

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Cette rentrée d’argent permet à l’OM de soulager un peu ses finances. Même si cette transaction est amputée de 40 % reversés à Manchester United. Mason Greenwood est très heureux de rejoindre le club turc. Pourtant, l’histoire aurait pu être différente pour l’OM. Le quotidien Sport révèle que le FC Barcelone s’était bien positionné sur le dossier XXL.

Le directeur sportif catalan Deco avait inscrit le buteur anglais sur ses tablettes. Il était séduit par son profil et son expérience acquise en Liga lors de son passage à Getafe. Le Barça voulait le recruter afin de compenser les départs de Robert Lewandowski et de Marcus Rashford. Cet intérêt des Blaugrana aurait pu faire grimper les enchères.

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Mais la direction de l’OM a finalement à cette piste menant à Mason Greenwood. Elle a privilégié les cibles menant à Anthony Gordon et Karim Adeyemi. Ce choix a laissé l’OM sans cette concurrence si précieuse. Au point où Grégory Lorenzi expliquait que peu de clubs se sont présenté pour l’Anglais.