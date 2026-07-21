Mondial 2026 : Les drôles de promesses de certains joueurs espagnols

Avant le début du Mondial 2026, plusieurs joueurs espagnols avaient fait des promesses pour le moins originales en cas de sacre final. Deux jours après avoir remporté leur deuxième étoile, il est l’heure pour eux de joindre l’acte à la parole.

Mondial 2026 : Lamine Yamal bientôt barbu

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Il existe mille façons de célébrer un titre de champion du monde : de la plus courante, se faire tatouer la date de la finale et le trophée, à la moins commune, être un joueur espagnol. Il faut croire que, pour eux, goûter à ce bonheur immense rend fou, ou du moins différent. Car oui, ils continuent de faire tout autrement et mieux que tout le monde, que ce soit dans leur style de jeu ou dans leurs célébrations.

Symbolisé par Lamine Yamal, ce groupe, désormais champion du monde 2026, bâti par Luis de la Fuente, aime faire parler de lui sur les réseaux et adore se faire idolâtrer. Dès la fin de la saison en club, un mois avant le début du Mondial, plusieurs compatriotes du prodige barcelonais, lui compris, avaient promis de réaliser certains gages en cas de sacre final. Leur manière à eux de faire monter la pression pour mieux savourer la victoire.

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L’ailier de 19 ans avait déclaré en mai quant au sien : « Je vais me laisser pousser la barbe et la moustache si nous gagnons la Coupe du monde. Je peux vous le promettre. » Il va falloir lui laisser un peu de temps pour que sa promesse devienne réalité. Ne soyez donc pas surpris si vous voyez un joueur barbu à peine majeur gambader sur les pelouses de Liga la saison prochaine.

Marc Cucurella va se faire tatouer le visage de son sélectionneur

Puisque l’on parlait de tatouage précédemment, Marc Cucurella a eu une idée assez originale pour se remémorer à vie le souvenir unique d’un triomphe en finale de Coupe du monde. L’un des meilleurs arrières gauches de la planète football, avec Nuno Mendes, a promis de se faire tatouer le visage de son sélectionneur, Luis de la Fuente.

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Le néo-joueur du Real Madrid a récemment expliqué : « Je dois réfléchir où je vais me faire tatouer le visage de Luis de la Fuente maintenant ! Je vais le faire visible, car les gens vont me poser des questions à ce sujet. » « Je réfléchirai à ça pendant le vol retour », a-t-il poursuivi. Il a atterri hier en Espagne avec ses partenaires. Si, pour l’instant, l’heure est aux célébrations, elle sera prochainement au tatouage.

Pedri, Gavi et Ferran Torres lancés dans un projet capillaire

Pour les autres promesses, Pedri, Gavi et Ferran Torres font plus dans la simplicité, mais toujours pas dans la sobriété. En effet, les trois joueurs du FC Barcelone vont se lancer dans un projet capillaire coloré. Le premier devrait se teindre les cheveux en blond, tandis que le deuxième va s’inspirer de son coéquipier, mais dans un autre coloris, a priori en rose.

Quant au dernier, lui qui est très courtisé sur le marché des transferts, notamment par le PSG qui serait en contact avancé avec son parti, il a promis de se raser le crâne. Un défi lui a été lancé par son grand ami Pedri. Très certainement contre au départ, au vu de son volume de cheveux actuel, on se demande ce que Ferran Torres ne serait pas prêt à faire après un titre mondial.

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Toutes ces promesses, les plus amusants les unes que les autres, rappellent à quel point la vie des joueurs de la Roja est ingrate en ce moment. Après avoir conquis l’Europe en 2024, c’est le monde qu’ils ont conquis cette année. On ne voit pas ce qui pourrait les arrêter, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Les titres vont donc s’enchaîner et les gages se décupler.