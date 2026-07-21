Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour l’arrivée de Cuiabano ?

Le Stade Rennais fonce sur le défenseur brésilien Cuiabano pour ce mercato estival. Le RC Strasbourg joue les trouble-fêtes.

Mercato Stade Rennais : Rude bataille pour Cuiabano

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Le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg se défient déjà en coulisses. Le dossier qui les oppose ? Le recrutement d’un talentueux latéral gauche brésilien nommé Cuiabano.

Selon Globo Esporte, la cellule de recrutement des deux clubs tricolores suit très attentivement le joueur. Le défenseur de 23 ans a été envoyé en prêt la saison dernière au club brésilien de Vasco da Gama. Là-bas, il a retrouvé sa grande forme. Il a enchaîné les performances XXL. Son bilan est convaincant. Il a claqué deux buts et servi trois passes décisives en 16 matchs.

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Des statistiques qui séduisent Rennes et Strasbourg, toujours en quête de profils explosifs, endurants et rapidement décisifs sur les couloirs. L’opération reste toutefois complexe. Lié au club anglais jusqu’en juin 2029, le joueur appartient toujours aux Reds, qui fixeront un prix élevé. Autrement dit, Nottingham contrôle totalement les négociations financières.

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Pour l’heure, aucune offre officielle n’a été transmise. Mais pour devancer son rival et convaincre Cuiabano de rejoindre son projet sportif, chaque prétendant devra vite agir. La bataille sera rude. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du roc brésilien est 10 millions d’euros. Ce montant est accessible à Rennes et au RC Strasbourg.