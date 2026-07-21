Mercato ASSE : Un transfert réalisé en toute discrétion

A la suite du prêt d’Axel Dodote, l’ASSE a réalisé un transfert qui n’est pas une grosse vente. C’est le deuxième du club cet été.

Mercato : Enzo Mayilla transféré par l’ASSE à Dunkerque

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Lundi, l’ASSE a officialisé la prolongation du contrat d’Axel Dodote (19 ans), jusqu’en 2030. Il a ensuite été prêté à Pau FC, en Ligue 2, pour une saison, dans la foulée de la signature de son nouveau contrat. Dans la soirée, le club stéphanois a annoncé le transfert officiel d’Enzo Mayilla (20 ans). Il a rejoint l’USL Dunkerque.

Le joueur de la Réserve stéphanoise s’est engagé avec le club de Ligue 2 pour trois saisons, jusqu’en 2029. Le montant du transfert n’est pas dévoilé, mais nul doute que Kilmer Sports Ventures a gardé un pourcentage sur son futur transfert, ainsi que des bonus. Enzo Mayilla est le deuxième transfert (vente) de l’AS Saint-Etienne cet été.

Le premier est celui de Beres Owusu au Grazer AK en Autriche, le 1er juillet 2026. Selon Transfermarkt, le défenseur de 22 ans a été transféré définitivement, contre 250 000 euros, à l’issue de son prêt au club autrichien.

Mayilla n’a pas réussi à intégrer l’équipe professionnelle

Pour rappel, le très prometteur avant-centre de la génération 2006 avait décroché son premier contrat professionnel à l’hiver 2024. Néanmoins, il n’a pas réussi à se faire une place au sein de l’équipe professionnelle des Verts. Il n’a pas joué un seul match en A.

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La saison dernière, Enzo Mayilla avait été prêté au SC Aubagne Air Bel en Ligue 3. Il avait disputé 27 matchs avec le club de la banlieue de Marseille, pour 6 buts marqués et 2 passes décisives délivrées.