PSG : Al-Khelaïfi négocie avec Mintzlaff pour Yan Diomande !

Face à la complexité du dossier Yan Diomande, Nasser Al-Khelaïfi, aurait personnellement pris les choses en main. Le président du PSG négocierait directement avec son homologue du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.

Mercato : Accord confirmé entre le PSG et Yan Diomande

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Contrairement aux dernières rumeurs, le Paris Saint-Germain n’aurait pas encore abandonné l’idée de recruter Yan Diomande sur ce mercato estival. D’après Fabrizio Romano, l’ailier de 19 ans aurait effectivement trouvé un accord avec le club de la capitale française. L’international ivoirien se serait même déjà entretenu avec Luis Enrique qui lui aurait exposé son projet.

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L’entraîneur parisien verrait en Diomande un parfait complément à son attaque, tandis que les négociations avec le RB Leipzig se poursuivent. Toutefois, d’autres cadors européens comme Liverpool et Arsenal tentent de s’inviter dans cette affaire.

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De son côté, le club allemand réclamerait toujours un chèque d’au moins 120 millions d’euros pour laisser filer Yan Diomande. Si aucun accord n’a encore été trouvé, Nasser Al-Khelaïfi ferait lui-même le forcing auprès des décideurs de Leipzig afin de faire bouger les lignes dans ce dossier.

Al-Khelaïfi tente de faire baisser le prix de Diomande

Souvent bien informé sur les coulisses du club de la capitale française, l’Insider Djamel a livré ses dernières informations sur le dossier Yan Diomande. Selon le spécialiste du PSG, Nasser Al-Khelaïfi aurait directement pris en charge les négociations avec Oliver Mintzlaff, l’un des principaux dirigeants de Red Bull. Le patron des Rouge et Bleu se serait fixé pour objectif de parvenir à convaincre les Allemands de revoir leurs exigences financières à la baisse.

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« Nasser Al-Khelaïfi continue de négocier directement avec Oliver Mintzlaff (directeur du groupe Red Bull) pour tenter de faire baisser le prix. Si un accord existe déjà entre le joueur et le PSG, le club de la capitale n’est pas seul sur le coup. Les discussions se poursuivent… », assure l’Insider parisien.

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Reste maintenant à voir si Nasser Al-Khelaïfi arrivera à convaincre la direction du RB Leipzig de vendre Yan Diomande pour un montant de 100 millions d’euros, bonus compris.