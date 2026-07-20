Mercato : Lucas Digne de retour au PSG, son numéro dévoilé

Comme annoncé depuis plusieurs jours, Lucas Digne va faire son grand retour au PSG, dix ans après avoir fui la concurrence de Maxwell pour l’étranger. Le numéro de l’international français dans la capitale a déjà fuité.

Mercato PSG : Accord total pour le transfert de Lucas Digne

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Plus aucun doute possible. Lucas Digne revient au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale et Aston Villa ont trouvé un accord total pour le transfert du défenseur polyvalent de 33 ans. L’international français va retrouver son ancien club dans le cadre d’une opération comprise entre 6 et 7 millions d’euros, à en croire le journaliste Abdellah Boulma, soit moins que les 10 millions d’euros de la clause libératoire du joueur.

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Selon plusieurs sources concordantes, Lucas Digne va passer sa visite médicale ce lundi avant de signer un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2029. En quête d’un joueur d’expérience capable d’apporter une concurrence de qualité à Nuno Mendes la saison prochaine, le Paris SG a donc porté son choix sur l’ancien défenseur du FC Barcelone.

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Lucas Digne retrouvera un club qu’il connaît parfaitement. Formé au LOSC, le natif de Meaux avait porté les couleurs du PSG entre 2013 et 2016 avant d’être prêté à l’AS Rome puis de poursuivre sa carrière au Barça, à Everton et à Aston Villa.

Quel numéro pour Lucas Digne au Paris SG ?

Lors de sa première aventure au Paris Saint-Germain, Lucas Digne portait le numéro 21 dans le dos. Mais depuis l’été 2023, ce numéro est porté par Lucas Hernandez, dont le contrat court jusqu’en juin 2028. Rien n’indique pour le moment que l’ancien joueur du Bayern Munich envisage de s’en séparer.

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Dès lors, Digne pourrait récupérer le n°12, actuellement libre, qu’il a porté ces dernières saisons à Aston Villa. Sauf s’il opte finalement pour le numéro 3, libre depuis le départ de Presnel Kimpembe au Qatar l’été passé.

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Reste maintenant à voir quel sera le choix de Lucas Digne pour le numéro de son maillot pour son retour au Paris Saint-Germain.