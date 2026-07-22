Mercato : Le Stade Rennais boucle un transfert express

‎‎Le Stade Rennais poursuit activement le remaniement de son effectif avec un mouvement du mercato qui devrait être finalisé en un temps record. En quête d’un nouvel élan, le club breton ouvre la porte à l’un de ses défenseurs afin de favoriser sa progression tout en préparant l’avenir.

‎Mercato Stade Rennais : Mikayil Faye encore envoyé en prêt

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‎Les choses se sont accélérées ces dernières heures pour Mikayil Faye. Selon les informations du journaliste Florian Plettenberg (Sky Allemagne), le défenseur sénégalais est sur le point de rejoindre le FC Nuremberg, où il doit passer sa visite médicale avant de signer son nouveau contrat.

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‎L’opération devrait être conclue sous la forme d’un prêt accompagné d’une option d’achat. Si aucun contretemps ne survient, le transfert sera bouclé en moins de 48 heures, preuve de la volonté des différentes parties d’avancer rapidement sur ce dossier.

🚨 🔴⚫ MIKAYIL FAYE 🇸🇳 VA REJOINDRE NUREMBERG 🇩🇪 💣‼️



▶️ Il s'agit d'un prêt avec option d'achat 💰 et le défenseur sénégalais devrait passer sa visite médicale 🩺 dans les prochaines 48 heures⏳



[@Plettigoal] #MercatoSRFC pic.twitter.com/BALywMKjMW — SRFC_Mercato (@RoazhonMercato) July 20, 2026

‎Rennes mise sur une relance gagnante

‎Arrivé à l’été 2024 en provenance du FC Barcelone avec une réputation de grand espoir, Mikayil Faye n’a jamais réussi à s’imposer durablement sous les couleurs rennaises. Malgré des qualités évidentes, le temps de jeu est resté insuffisant pour lui permettre d’exprimer pleinement son potentiel.

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‎Après un récent prêt à Cremonese la saison passée, les dirigeants bretons estiment qu’une nouvelle expérience est la meilleure solution. Toujours lié au club jusqu’en juin 2028, l’international sénégalais conserve une valeur marchande intéressante et un avenir encore prometteur.

‎Un choix qui pourrait profiter à tout le monde

‎Pour le FC Nuremberg, l’arrivée de Faye représente une opportunité de renforcer sa défense avec un joueur habitué aux exigences du haut niveau. En Bundesliga 2, il pourra enchaîner les rencontres et retrouver la confiance qui lui a parfois manqué ces derniers mois.

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‎Du côté rennais, cette décision s’inscrit dans une stratégie bien définie. Le club espère voir son défenseur gagner en expérience, augmenter sa valeur sur le marché et revenir plus mature, ou permettre un transfert définitif si toutes les conditions sont réunies.

‎Le pari intelligent d’un mercato en pleine mutation

‎Ce dossier illustre la ligne directrice du Stade Rennais. Les dirigeants ne cherchent plus seulement à recruter, mais aussi à optimiser la progression des joueurs sous contrat. Les prêts deviennent de véritables outils de développement plutôt que de simples solutions temporaires.

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Mikayil Faye possède encore un potentiel important, mais il avait besoin d’un environnement où il pourra jouer régulièrement. Si ce pari est réussi, Rennes pourrait récupérer un défenseur transformé… ou réaliser une excellente opération financière. Dans un mercato où chaque décision compte, ce transfert express ressemble davantage à un investissement sur l’avenir qu’à un simple départ.