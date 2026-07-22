INFO Mercato: Le PSG officialise un coup d’éclat au milieu !

Le PSG féminin continue de préparer l’avenir. Le club de la capitale vient ainsi de blinder l’une de ses jeunes joueuses les plus prometteuses de sa génération.

Mercato : Le PSG annonce la prolongation d’Anaïs Ebayilin

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À seulement 18 ans, Alors qu’Ebayilin s’est déjà imposée au PSG et commence à se faire une place en sélection avec l’équipe de France. Révélation de la saison 2025-2026 en Ligue 1 Arkema, la jeune milieu de terrain a ainsi convaincu le Paris Saint-Germain de parier sur elle pour le futur. Ce mercredi, le club de la capitale a annoncé la prolongation de contrat d’Anaïs Ebayilin.

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« Formée au club, la Titi parisienne Anaïs Ebayilin poursuit son parcours sous les couleurs Rouge et Bleu. La milieu de terrain a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2031. Le Paris Saint-Germain félicite Anaïs pour cette prolongation de contrat et se réjouit de poursuivre son histoire avec elle pour les saisons à venir », écrit le PSG sur son site officiel.

Anaïs Ebayilin poursuit son aventure avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2031. ❤️💙 pic.twitter.com/HMrmGJolHc — PSG Féminines (@PSG_Feminines) July 22, 2026

Une signature qui réjoui énormément la principale concernée. « Je suis très fière de prolonger mon aventure avec le Paris Saint-Germain. C’est important pour moi de montrer qu’il est possible de grandir ici grâce à la confiance que le Club accorde à ses Titis et à sa jeunesse et de réaliser de grandes choses sous les couleurs du Paris Saint-Germain. J’ai hâte de poursuivre ma progression avec cette équipe et de contribuer aux succès du Club dans les années à venir », a confié Anaïs Ebayilin.

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Recrutée par le PSG en 2022, la jeune milieu de terrain s’est rapidement illustrée au sein des équipes de jeunes parisiennes avant de connaître sa première apparition avec l’équipe première à seulement 16 ans, lors d’une rencontre de Coupe de France face au CPB Bréquigny Football FCO. Sur la scène internationale, elle a porté le maillot de l’Équipe de France chez les U17 puis les U19, totalisant 21 sélections et 7 buts avec les équipes de jeunes.

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