Mercato FC Nantes : Der Zakarian s’offre un nouveau renfort de taille  

Mostafa Mohamed signe son retour à la Jonelière après un long bras de fer avec les dirigeants du FC Nantes. Son départ est prévu cet été.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed est de retour

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Mostafa Mohamed est revenu sur les bords de l’Erdre. Absent et muet depuis le début de la préparation estivale du FC Nantes, l’attaquant égyptien a de nouveau franchi les portes du centre d’entraînement de la Jonelière en début de semaine.

Selon Ouest-France, l’international égyptien s’est entraîné ce mercredi en individuel, séparé d’un groupe professionnel actuellement en stage à La Baule. Il poursuivra sa remise en forme avec la réserve en National 2 jusqu’à nouvel ordre.

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Mostafa Mohamed n’avait plus donné le moindre signe de vie depuis la reprise du 24 juin. Face à ce refus de venir travailler, les dirigeants nantais ont tranché. Un courrier quotidien lui notifiait la suspension de son salaire. Une situation qui avait d’ailleurs agacé son entraîneur Michel Der Zakarian.

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Auteur d’un exercice 2025-2026 très décevant marqué par quatre buts, le natif de Gizeh a manqué le wagon de la Coupe du monde avec l’Égypte. Aujourd’hui, il refuse de jouer en Ligue 2, excédé par la baisse de son salaire suite à la relégation du club. Si le FC Nantes ne compte plus sur lui pour remonter en Ligue 1, il refuse de brader un joueur acheté 6,5 millions d’euros à Galatasaray en 2023. Les Kita attendent des offres alléchantes pour le vendre.

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