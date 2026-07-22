Mercato PSG : Accord conclu pour l’arrivée de João França ?

Un nouveau talent brésilien est dans le viseur parisien. Le PSG pointe à nouveau ses radars vers le Brésil et vise João França, jeune attaquant évoluant à Palmeiras.

Mercato PSG : Luis Campos lorgne João França

La suite après cette publicité

Les dirigeants du PSG fouillent un peu partout pour apporter de tonus à l’équipe de Luis Enrique. Cette fois, le regard du club parisien se tourne vers le Brésil, où João França, jeune attaquant de Palmeiras âgé de 16 ans, attire déjà les convoitises. Luis Campos suit son évolution de près.

Depuis son arrivée à Paris, le directeur sportif du PSG dégote de jeunes pépites talentueuses. Son réseau s’étend sur plusieurs continents, mais le Brésil reste un terrain privilégié. Le mercato hivernal 2024 en est la preuve avec les arrivées de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Il continue de cibler de jeunes cracks brésiliens.

À voir

Mercato FC Nantes : Der Zakarian s’offre un nouveau renfort de taille

Lire aussi : Mercato PSG : Un cador italien débarque à Paris avec des millions

Le dernier en date se nomme João França. C’est un attaquant de Palmeiras. Il a la force dans les jambes. Le géant français est chaud pour le déloger. Les dirigeants de Palmeiras connaissent la valeur de leur pépite. Ces dernières années, le club paulista a vu Endrick, Estêvão et Luis Guilherme prendre la direction de l’Europe. Les dirigeants veulent éviter un départ trop rapide de João França et ont donc sécurisé son avenir.

Lire la suite sur le PSG

Mercato: Coup de théâtre ! Le PSG prêt à oublier Akliouche ?

Mercato: 60M€, le PSG ridiculise Man United pour Zaïre-Emery

À voir

Ça chauffe à l’OM : Une vente surprise prend forme !

Le jeune joueur a récemment signé son premier contrat professionnel. Il a paraphé un bail de trois ans. João França est donc sous contrat jusqu’en juin 2029, selon les informations de Globo Esporte. Le club brésilien a également fixé une clause libératoire XXL. Montant : 100 millions d’euros. Cela est destiné à refroidir les nombreux prétendants. Parmi eux figure le Paris SG. D’après le média brésilien, le club de la capitale a déjà dépêché des émissaires à plusieurs reprises pour observer João França.