Ça chauffe à l’OM : Une vente surprise prend forme !

Le dégraissage est loin d’être terminé à l’OM. Après Pierre-Emerick Aubameyang, d’autres départs vont suivre. Et l’un d’entre eux pourrait en surprendre plus d’un. Nayef Aguerd est visé.

Mercato OM : Nayef Aguerd proche de mettre les voiles

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L’Olympique de Marseille fait face à un immense défi en ce mois de mercato. Sa nouvelle direction, conduite par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, est contrainte de réduire sa masse salariale afin de rentrer dans les clous de la DNCG. L’OM devra donc vendre massivement cet été tout en essayant de préserver une équipe compétitive pour la saison à venir.

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C’est dans cette optique que Mason Greenwood et Hamed Junior Traoré ont fait leurs valises. L’inoxydable Pierre-Emerick Aubameyang a lui aussi filé au Deportivo La Corogne. Et le rayon des départs s’anime. La Provence lâche une ce matin, en expliquant qu’un taulier de la défense devrait s’en aller. Nayef Aguerd se rapproche de la porte de sortie.

Les négociations ont débuté en interne

La direction de l’OM et le staff de Bruno Genesio souhaitaient le conserver. Mais les impératifs économiques leur poussent à revoir leur position initiale. Grégory Lorenzi aurait intensifié les échanges avec les représentants du défenseur central marocain en vue de lui une nouveau point de chute.

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Nayef Aguerd est lié à l’OM jusqu’en juin 2030 et évalué à 15 millions d’euros sur Transfermarkt. L’ancien cadre du Stade Rennais dispose d’une belle cote. Une telle vente permettrait à l’Olympique de Marseille d’alléger sa masse salariale et dégager de la place pour de nouvelles recrues.