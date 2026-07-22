Mercato OM : Lorenzi déniche un renfort surprise en défense

Nouveau directeur de l’OM, Grégory Lorenzi avance discrètement sur une piste totalement inattendue. Le défenseur expérimenté Djibril Sidibé est ciblé.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce sur Djibril Sidibé

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Le mercato de l’Olympique de Marseille est freiné par des contraintes financières. Les nouveaux dirigeants de l’OM, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, s’activent pour le moment à se débarrasser de plusieurs éléments. Ce dégraissage ne les empêche pas d’être à l’affût des opportunités à moindre coût.

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La direction de l’OM explore d’ailleurs une piste à zéro euro pour densifier son arrière-garde cet été. RMC Sport le confirme, le profil de Djibril Sidibé a tapé dans l’œil du board marseillais. Le défenseur de 34 ans est actuellement libre de tout contrat à l’issue de deux saisons disputées à Toulouse.

Une grande polyvalence en défense

Sa situation contractuelle en fait une cible séduisante. La direction de l’OM n’aura besoin de payer d’indemnité de transfert pour s’attacher ses services. Djibril Sidibé présente aussi l’avantage d’offrir une grande polyvalence au staff technique. Il est capable d’évoluer aussi bien sur le flanc droit de la défense que dans l’axe en tant que central.

👉🏼L’OM s’intéresse à Djibril Sidibé (34 ans), libre de tout contrat. Son profil (expérience et polyvalence) plaît au club, qui étudie ce dossier avec sérieux. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/CBgvD80GwB — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) July 22, 2026

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Le champion du monde 2018 apporterait une précieuse profondeur de banc à l’OM tout en affichant des prétentions salariales mesurées. Son profil expérimenté correspond aux critères de recherchées de la cellule de recrutement phocéenne. Reste à savoir si cette piste défensive aboutira à un accord.