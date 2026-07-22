Mercato OL : Lyon fonce sur un top milieu visé par Lille

À l’affût de jolis coups sur le marché des transferts, l’OL tenterait de recruter un milieu de terrain libre de tout engagement.

Mercato : Nabil Bentaleb sur les tablettes de l’OL

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L’OL n’a pas perdu de temps pour recruter Kaïl Boudache cet été. Sa signature a été officialisée dès le premier jour de l’ouverture officielle du mercato d’été, le 15 juin 2026. Il a signé un contrat de longue durée, jusqu’en juin 2031. Matthieu Louis-Jean a flairé le bon coup, car l’attaquant de 20 ans est talentueux et très prometteur. Le club rhodanien l’a enrôlé sans indemnité de transfert, parce qu’il était en fin de contrat à l’OGC Nice.

Le Directeur sportif de l’Olympique Lyonnais serait sur un autre coup à 0 euro. Selon les informations de Onze Mondial, il s’active pour recruter Nabil Bentaleb. Ce dernier est libre de tout engagement depuis la fin de son contrat au LOSC, le 30 juin dernier. Contrairement à Kaïl Boudache, le milieu défensif de 31 ans a un profil plus expérimenté.

L’expérience de Bentaleb, un vrai atout pour Lyon

Il a joué à Tottenham, à Schalke 04, à Newcastle, à Angers et évidemment à Lille, son club formateur. Son expérience du haut niveau pourrait bonifier l’équipe de Paulo Fonseca où il y a de nombreux jeunes joueurs : Khalis Merah (19 ans), Rémi Himbert (18 ans), Steeve Kango (19 ans), Noah Nartey (20 ans), Noham Kamara (19 ans), Enzo Molebe (18 ans) ou encore Julien Duranville (20 ans).

Engagé un tel joueur, sans débourser un euro, est une énorme opportunité pour l’OL. Et Matthieu Louis-Jean veut la saisir.

Le LOSC et l’OM sont aussi sur le coup

Cependant, il doit se montrer très convaincant, car Olivier Létang envisage de proposer un nouveau contrat à l’international Algérien (63 sélections). « Nabil Bentaleb est un enfant du club, un très bon footballeur avec une personnalité qui correspond aux valeurs du LOSC. […] On devrait avoir une réponse à vous donner très rapidement », a-t-il répondu, au sujet de l’intérêt pour le natif de Lille.

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Bruno Genesio, qui a eu ce dernier sous ses ordres chez les Dogues, souhaite aussi l’attirer à l’Olympique de Marseille. Toutefois, Paulo Fonseca aurait une longueur d’avance sur le dossier, car il a aussi dirigé Nabil Bentaleb chez les Lillois, en 2023-2024, et a gardé une bonne relation avec lui.