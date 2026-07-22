Coup de théâtre à l’OM : Quatre départs prévus en défense ?

L’OM va sans doute remodeler son secteur défensif avant la fermeture du mercato estival. Au moins quatre défenseurs sont annoncés sur le départ à Marseille.

Mercato OM : Le départ de quatre défenseurs réclamés

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L’Olympique de Marseille reste pour le moment très calme dans le sens des arrivées. Jusqu’ici aucune recrue confirmée n’a encore rejoint le club phocéen. Mais les départs s’enchainent à l’OM. Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang ont déjà fait leurs valises. Et ce dégraissage est loin de s’achever.

Les nouveaux dirigeants de l’OM, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, le savent. Ils doivent impérativement alléger les comptes pour satisfaire aux exigences de la DNCG et l’UEFA. Un poste est particulièrement ciblé : celui de la défense.

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« L’OM doit vendre un défenseur », a déclaré Santi Aouna. Le journaliste de Foot Mercato révélait que l’intérêt de Marseille pour Malang Sarr était conditionné à un départ en défense. De supporters marseillais partagent ce constat sur les réseaux sociaux.

Bruno Genesio devra vite trancher

Ceux-ci estimant qu’un renouvellement de la défense de l’OM passe nécessairement par au moins quatre départs. Ce qui dégagerait des places pour de nouvelles signatures. « Pour voir un central arriver, il va falloir au moins 4 départs dans le secteur », peut-on lire dans les commentaires.

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Concernant Malang Sarr, fallait pas rêver de le voir à l'OM. Quand tu as déja 3 centraux gauchers avec Aguerd, Medina et Cornelius, c'était tout simplement impossible.

La priorité pour le moment, c'est de dégraisser. pic.twitter.com/V32cOxlyet — La Source Marseillaise (@lasource13013) July 21, 2026

Reste à savoir quels sont les défenseurs à sacrifier. Plusieurs éléments tels que Leonardo Balerdi, Nayer Aguerd, Facundo Medina et CJ Egan-Riley ne sont pas épargnés. Sans parler de Bamo Meïté et Derek Cornelius qui reviennent de prêt. L’entraîneur Bruno Genesio devra trancher sur les profils à conserver pour la saison 2026-2027.