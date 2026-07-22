Mercato PSG : C’est terminé entre le Barça et Ferran Torres

Héros du sacre de l’Espagne lors de la finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Argentine (1-0), Ferran Torres devrait s’engager avec le PSG durant ce mercato estival. Le Barça ne semble plus se faire d’illusions pour son attaquant de 26 ans.

Mercato PSG : Le Barça s’avoue vaincu pour Ferran Torres

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Face à l’intérêt du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone se prépare à perdre Ferran Torres, d’après les informations relayées ce mercredi par le quotidien Sport. Les dirigeants barcelonais avaient l’espoir de convaincre l’ancien joueur de Manchester City de rester et de prolonger son contrat qui expire dans douze mois. Le média catalan rapporte que la direction du Barça aurait dernièrement rencontré l’entourage de Ferran Torres et se serait rendu compte de la volonté du principal concerné de changer d’air cet été.

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Selon la source espagnole, Ferran Torres aurait très peu apprécié l’attitude de sa direction, qui ferait absolument tout pour recruter Julian Alvarez, alors qu’elle n’a pas montré une véritable envie de lui proposer une prolongation. Après quatre saisons pleines au Camp Nou, Ferran Torres s’apprête donc à s’offrir un nouveau challenge, probablement au Paris Sain-Germain.

Le Paris SG fait une « offre inégalable » à Ferran Torres

Joan Laporta et son directeur sportif, Deco, croyaient être à même d’inverser la tendance et de retenir finalement Ferran Torres. Mais les dernières discussions entre les deux parties auraient révélé un écart très important entre l’offre du FC Barcelone et celle du Paris Saint-Germain.

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À en croire le journal Sport, Nasser Al-Khelaïfi et les siens n’auraient pas lésiné sur les moyens et auraient proposé à Torres une « offre financière et sportive pratiquement inégalable. » Si bien que le club catalan, pris de court par cette offensive d’envergure du PSG pour son numéro 7, serait désormais résolu à l’idée de perdre le joueur cet été.

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PSG : Coup de théâtre pour le transfert de Ferran Torres !

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