INFO Mercato : Un crack dit non au Barça pour signer au PSG

Recruté par le PSG à l’hiver 2024 en provenance des Corinthians, Gabriel Moscardo a révélé qu’il aurait pu bien s’engager avec le Barça, qui lui avait fait également une proposition pour rejoindre la Liga.

Mercato PSG : « Nous avions eu des contacts avec Barcelone »

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Profitant d’une interview avec le Mundo Deportivo, retraçant son ascension fulgurante dans le football professionnel, Gabriel Moscardo a expliqué que le FC Barcelone avait contacté ses représentants pour un transfert bien avant l’intérêt du PSG. Le milieu de terrain de 20 ans se souvient également que l’approche de Luis Campos est intervenue avant qu’il ne fasse ses débuts en équipe première avec les Corinthians.

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« Oui, avant d’aller au PSG et avant de jouer en tant que professionnel, en équipe première, nous avons eu des contacts avec Barcelone. Mais les choses se sont passées très vite ; ensuite, j’ai joué en équipe première et les choses se sont calmées, ça n’a pas abouti. Il y a eu des contacts, mais ça s’est passé très vite, et quand j’ai joué en équipe première des Corinthians, tout s’est enchaîné », a déclaré Gabriel Moscardo.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, l’international espoir brésilien est toujours déterminé à parvenir à convaincre Luis Enrique qu’il peut avoir sa place dans son effectif.

Moscardo sur Luis Enrique : « C’est lui qui m’a recruté quand j’étais au Brésil »

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Gabriel Moscardo n’a pas encore véritablement eu la chance de prouver ce qu’il vaut. Après deux prêts successifs à Reims et au Portugal, le natif de Taubaté a été envoyé cet été à l’Espanyol de Barcelone pour y poursuivre son apprentissage la saison prochaine.

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Malgré cette situation, le jeune milieu défensif n’en veut pas du tout à Luis Enrique. Bien au contraire, il n’a que bons sentiments à l’endroit de l’entraîneur du Paris SG.

🚶Tornem a l'hotel des de l'entrenament a Navata amb Gabriel Moscardo.



🎙️ THE WALK, ja disponible! #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 16, 2026

« Ma relation avec Luis Enrique ? Elle est excellente. Il fait des choses que les autres ne voient pas, il a une vision novatrice. Il tient à entretenir de bonnes relations avec tous les joueurs, même en dehors du terrain.

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Il m’a toujours accordé beaucoup de confiance, son staff aussi, dès qu’il voyait que j’avais besoin d’aide. C’est lui qui m’a recruté quand j’étais au Brésil », a confié Gabriel Moscardo, convaincu de parvenir à convaincre le technicien espagnol.